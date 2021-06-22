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Из-за него теряли свои погоны немецкие военачальники: история легендарного диверсанта Федора Крыловича
Источник материала: ОНТ
Диверсия исторического масштаба – тысячи снарядов, сотни авиабомб и десятки фашистских танков. Федор Крылович, железнодорожник и простой электромонтёр из Осиповичей, за день вошел в историю «рельсовых войн» Великой Отечественной – и стал причиной увольнения некоторых немецких начальников.
Ровно в полночь 30 июля 1943 года жителей города Осиповичи разбудил оглушительный взрыв. На железнодорожной станции взлетели на воздух 4 фашистских эшелона. Пламя полыхало почти сутки, перекинувшись на здания и склады.
«Виновником» ущербов небывалого масштаба стал железнодорожник Федор Крылович.
По задумке магнитные мины должны были взорвать фашистский поезд спустя 3 часа пути. Но авианалет на Осиповичи изменил планы: эшелон перенаправили.
Эшелон, под завязку загруженный бронетехникой, авиатопливом и боеприпасами, готовился к отправке на помощь немецкой армии на Курскую дугу. Для одной из самых кровопролитных битв Великой Отечественной, длившейся долгих 50 дней и ночей, фашистское командование переправляло техническое подкрепление.
Федор Крылович, связной партизанской бригады, осуществил самую крупную в истории Великой Отечественной войны наземную диверсию. Огонь уничтожил сотни авиабомб, тысячи снарядов и десятки новейших танков «Тигр» – внушительные объемы промышленности Германии за месяц. Подвиг партизана оценили скромно – наградили медалью Партизана 1 степени. И только в 1948 году – Орденом Ленина.
На малой Родине память героя-земляка увековечили в камне на той самой железнодорожной станции. Имя Федора Крыловича носит одна из улиц райцентра.
А история с «идеальной диверсией» небывалых масштабов, виновника которой фашисты так и не вычислили, стала легендой.
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Из-за него теряли свои погоны немецкие военачальники: история легендарного диверсанта Федора Крыловича
Диверсия исторического масштаба – тысячи снарядов, сотни авиабомб и десятки фашистских танков. Федор Крылович, железнодорожник и простой электромонтёр из...
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