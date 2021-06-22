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Из-за него теряли свои погоны немецкие военачальники: история легендарного диверсанта Федора Крыловича

22.06.2021 19:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Из-за него теряли свои погоны немецкие военачальники: история легендарного диверсанта Федора Крыловича

Диверсия исторического масштаба – тысячи снарядов, сотни авиабомб и десятки фашистских танков. Федор Крылович, железнодорожник и простой электромонтёр из Осиповичей, за день вошел в историю «рельсовых войн» Великой Отечественной – и стал причиной увольнения некоторых немецких начальников.

Ровно в полночь 30 июля 1943 года жителей города Осиповичи разбудил оглушительный взрыв. На железнодорожной станции взлетели на воздух 4 фашистских эшелона. Пламя полыхало почти сутки, перекинувшись на здания и склады.

«Виновником» ущербов небывалого масштаба стал железнодорожник Федор Крылович.

Юрий Шевченко, ветеран железнодорожного транспорта: «Он починил семафор и заложил одну из мин в голове поезда, под цистерну с бензином. Возвращались. Немец опять отвлекся, заложил вторую мину. Поезд должен был отправиться. Но по каким-то причинам его отправили в Могилевский парк».

По задумке магнитные мины должны были взорвать фашистский поезд спустя 3 часа пути. Но авианалет на Осиповичи изменил планы: эшелон перенаправили.

Валентин Шпак, краевед: «Состав отогнали на резервные пути, где стояли еще 3 эшелона. В полночь прозвучал взрыв. В результате целые сутки станция Осиповичи находилась в огне. Так называемая "Огненная ночь"».

Эшелон, под завязку загруженный бронетехникой, авиатопливом и боеприпасами, готовился к отправке на помощь немецкой армии на Курскую дугу. Для одной из самых кровопролитных битв Великой Отечественной, длившейся долгих 50 дней и ночей, фашистское командование переправляло техническое подкрепление.

Валентин Шпак, краевед: «В одном из эшелонов находились танки, "Тигр" новейшей модификации, и другая бронетехника. Которые направлялись на битву на Курской дуге. Конечно, можно уверенно сказать, что Фёдор Андреевич Крылович внес свою лепту в победе на Курской дуге».

Федор Крылович, связной партизанской бригады, осуществил самую крупную в истории Великой Отечественной войны наземную диверсию. Огонь уничтожил сотни авиабомб, тысячи снарядов и десятки новейших танков «Тигр» – внушительные объемы промышленности Германии за месяц. Подвиг партизана оценили скромно – наградили медалью Партизана 1 степени. И только в 1948 году – Орденом Ленина.

Юрий Шевченко, ветеран железнодорожного транспорта: «Был очень активный. Отличался высоким ростом. Балагур был, весельчак. К нему тянулась вся молодёжь».

Наталья Щербаченя, руководитель Музея истории средней школы №2 г. Осиповичи: «Подвиг Фёдора Крыловича, совершённый 30 июля 1943 года на Осиповичской земле, вошёл в учебники по истории Беларуси. Мины при совершении крупнейшей диверсии были принесены Крыловичу нашими выпускниками: Еленой Пармун и Николаем Потоцким».

На малой Родине память героя-земляка увековечили в камне на той самой железнодорожной станции. Имя Федора Крыловича носит одна из улиц райцентра.

А история с «идеальной диверсией» небывалых масштабов, виновника которой фашисты так и не вычислили, стала легендой.   

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Диверсия исторического масштаба – тысячи снарядов, сотни авиабомб и десятки фашистских танков. Федор Крылович, железнодорожник и простой электромонтёр из...
 
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