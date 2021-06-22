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Увидела свет новая песня от авторов хита «Любимую не отдают»
Источник материала: ОНТ
После триумфа песни «Любимую не отдают», ставшей в Беларуси всенародным хитом, группа AURA снова всколыхнула музыкальный мир – песней «Рядом с нами».
Эта русскоязычная версия мирового хита – «The Sound of Silence» (Звук тишины). Ее поддержал лично один из авторов композиции – оригинала. Семикратный обладатель премии «Грэмми» Артур Гарфанкел. Певец высоко оценил творчество группы AURA. И даже согласился сняться в клипе на пару с сыном. Также музыкантом и большим поклонником Беларуси.
Сотрудничество с Артуром Гарфанкелом-младшим группа AURA планирует продолжать. Музыкант примет участие в турне белорусского коллектива.
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После триумфа песни «Любимую не отдают», ставшей в Беларуси всенародным хитом, группа AURA снова всколыхнула музыкальный мир – песней «Рядом с нами». Эта...
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