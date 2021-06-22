Увидела свет новая песня от авторов хита «Любимую не отдают»

Источник материала: ОНТ

После триумфа песни «Любимую не отдают», ставшей в Беларуси всенародным хитом, группа AURA снова всколыхнула музыкальный мир – песней «Рядом с нами».





Эта русскоязычная версия мирового хита – «The Sound of Silence» (Звук тишины). Ее поддержал лично один из авторов композиции – оригинала. Семикратный обладатель премии «Грэмми» Артур Гарфанкел. Певец высоко оценил творчество группы AURA. И даже согласился сняться в клипе на пару с сыном. Также музыкантом и большим поклонником Беларуси.

Юлия Быкова, автор песен, солистка группы "Аура": «Смысл в том, чтобы не повторить эту ошибку. Мы должны вместе, мы должны объединиться, мы должны сплотиться. В этой песне мы чувствуем эмоции, через историю обычной семьи, когда нас довели до того, что мы стали чужими между собой, давние друзья, члены одной семьи из-за каких-то людей, которым до нас нет дела. Из-за этих людей рушатся семьи, рушатся дружеские связи, рушится страна».

Артур Гарфанкел, музыкант (США): «Мы, к сожалению, сейчас живем в очень нелегкое время. И меня лично как человека, в том числе еврейского происхождения, очень волнуют и тревожат события и в Беларуси, и в Европе, в целом в мире. Я живу здесь уже год и просто было очень больно смотреть на те события год назад. Я буду открыто называть эти символики красно-белые, нацистскими, извините, я имею право это сказать – это факты. Реабилитация нацизма недопустима».

Сотрудничество с Артуром Гарфанкелом-младшим группа AURA планирует продолжать. Музыкант примет участие в турне белорусского коллектива.

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