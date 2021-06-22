|
Жертв фашизма вспоминают в России, Японии и США
Источник материала: ОНТ
Жертв фашизма вспоминают и в других странах. К памятным мероприятиям присоединились российские города.
В Москве цветы легли к Вечному огню в Парке Победы на Поклонной горе. Их возложила делегация Совета Федерации во главе со спикером Валентиной Матвиенко.
Память погибших в Великой Отечественной почтили в японской столице. Главы дипмиссий стран СНГ в Токио пришли с цветами к мемориалу Героя Советского Союза Рихарда Зорге.
А в Вашингтоне зажгли «Свечу памяти» – в честь тех, кто пал на полях сражений, тружеников тыла, погибших в нацистских концлагерях и на оккупированных территориях.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жертв фашизма вспоминают и в других странах. К памятным мероприятиям присоединились российские города. В Москве цветы легли к Вечному огню в Парке Победы на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)