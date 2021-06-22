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Жертв фашизма вспоминают в России, Японии и США

22.06.2021 19:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Жертв фашизма вспоминают и в других странах. К памятным мероприятиям присоединились российские города.

В Москве цветы легли к Вечному огню в Парке Победы на Поклонной горе. Их возложила делегация Совета Федерации во главе со спикером Валентиной Матвиенко. 

Память погибших в Великой Отечественной почтили в японской столице. Главы дипмиссий стран СНГ в Токио пришли с цветами к мемориалу Героя Советского Союза Рихарда Зорге.

А в Вашингтоне зажгли «Свечу памяти» – в честь тех, кто пал на полях сражений, тружеников тыла, погибших в нацистских концлагерях и на оккупированных территориях.

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Жертв фашизма вспоминают и в других странах. К памятным мероприятиям присоединились российские города. В Москве цветы легли к Вечному огню в Парке Победы на...
 
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