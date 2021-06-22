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Брошенного пса подстригли волонтеры. Теперь собака – звезда интернета

22.06.2021 19:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пользователей Сети тронула история 11-летнего брошенного ши-тцу по кличке Саймон. Он был весь в шерсти, а волонтеры из Канзас-Сити (Миссури, США) его подстригли. Собака преобразилась! Об этом пишет Bored Panda.

Волонтеры, работающие в некоммерческой организации KC Pet Project, помогли Саймону с отросшей, запутанной и неухоженной шерстью. Также у пса есть некоторые проблемы со здоровьем, ему предстоит продолжительное лечение.

Волонтеры удалили с собаки целых три килограмма свалявшейся шерсти. После курса лечения и восстановления Саймону будут искать новых хозяев.

Сейчас хорошему мальчику можно пожелать лишь удачи.

Фото: скриншот из видео

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Пользователей Сети тронула история 11-летнего брошенного ши-тцу по кличке Саймон. Он был весь в шерсти, а волонтеры из Канзас-Сити (Миссури, США) его подстригли....
 
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