|
Брошенного пса подстригли волонтеры. Теперь собака – звезда интернета
Источник материала: ОНТ
Пользователей Сети тронула история 11-летнего брошенного ши-тцу по кличке Саймон. Он был весь в шерсти, а волонтеры из Канзас-Сити (Миссури, США) его подстригли. Собака преобразилась! Об этом
Волонтеры, работающие в некоммерческой организации KC Pet Project, помогли Саймону с отросшей, запутанной и неухоженной шерстью. Также у пса есть некоторые проблемы со здоровьем, ему предстоит продолжительное лечение.
Волонтеры удалили с собаки целых три килограмма свалявшейся шерсти. После курса лечения и восстановления Саймону будут искать новых хозяев.
Сейчас хорошему мальчику можно пожелать лишь удачи.
Фото: скриншот из видео
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пользователей Сети тронула история 11-летнего брошенного ши-тцу по кличке Саймон. Он был весь в шерсти, а волонтеры из Канзас-Сити (Миссури, США) его подстригли....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)