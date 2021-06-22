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Лукашенко произвел кадровые назначения в судейском корпусе

22.06.2021 20:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко подписал указ № 235 «О назначении и освобождении судей».

Лукашенко произвел кадровые назначения в судейском корпусе

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, он назначил судьей бессрочно и заместителем председателя Минского областного суда Олега Лапеко, судьями этого суда на пятилетний срок — Оксану Выдрину, Викторию Полещук, заместителем председателя Минского городского суда — Татьяну Тупик.

В числе назначенных на пятилетний срок судей экономического суда: по Минску — Алина Володина, по Минской области — Александр Янцевич, по Гомельской области — Татьяна Батракова.

Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов в регионах Беларуси.

Сегодня подписан и указ № 236 «О присвоении квалификационных классов судьям».

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко подписал указ № 235 «О назначении и освобождении судей».
 
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