Лукашенко произвел кадровые назначения в судейском корпусе

Александр Лукашенко подписал указ № 235 «О назначении и освобождении судей».





Как сообщает пресс-служба Лукашенко, он назначил судьей бессрочно и заместителем председателя Минского областного суда Олега Лапеко, судьями этого суда на пятилетний срок — Оксану Выдрину, Викторию Полещук, заместителем председателя Минского городского суда — Татьяну Тупик.

В числе назначенных на пятилетний срок судей экономического суда: по Минску — Алина Володина, по Минской области — Александр Янцевич, по Гомельской области — Татьяна Батракова.

Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов в регионах Беларуси.

Сегодня подписан и указ № 236 «О присвоении квалификационных классов судьям».