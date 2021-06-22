|
Лукашенко произвел кадровые назначения в судейском корпусе
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко подписал указ № 235 «О назначении и освобождении судей».
Как сообщает пресс-служба Лукашенко, он назначил судьей бессрочно и заместителем председателя Минского областного суда Олега Лапеко, судьями этого суда на пятилетний срок — Оксану Выдрину, Викторию Полещук, заместителем председателя Минского городского суда — Татьяну Тупик.
В числе назначенных на пятилетний срок судей экономического суда: по Минску — Алина Володина, по Минской области — Александр Янцевич, по Гомельской области — Татьяна Батракова.
Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов в регионах Беларуси.
Сегодня подписан и указ № 236 «О присвоении квалификационных классов судьям».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко подписал указ № 235 «О назначении и освобождении судей».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)