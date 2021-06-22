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Мы сделаем всё возможное, чтобы сохранить мир. Посол Беларуси в Японии побывал на могиле легендарного Рихарда Зорге

22.06.2021 20:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Павших в годы войны вспоминают 22 июня и в японской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мы сделаем всё возможное, чтобы сохранить мир. Посол Беларуси в Японии побывал на могиле легендарного Рихарда Зорге

К могиле легендарного советского разведчика Рихарда Зорге в Токио возложили цветы дипломаты стран СНГ. Участие в памятной церемонии принял посол Беларуси в Японии Руслан Есин. Память освободителей почтили минутой молчания.

Мы сделаем всё возможное, чтобы сохранить мир. Посол Беларуси в Японии побывал на могиле легендарного Рихарда Зорге

Руслан Есин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Японии:
Белорусский народ вместе с народами других братских союзных республик стали на защиту своих традиций, своей культуры и своей Родины. Сегодня мы опять вместе. Сегодня мы находимся на могиле Героя Советского Союза Рихарда Зорге, человека, который боролся за мир, который свято верил в идеалы справедливости и гуманизма. Сегодня мы говорим, что мы сделаем все возможное, чтобы сохранить мир и дружбу.

Мы сделаем всё возможное, чтобы сохранить мир. Посол Беларуси в Японии побывал на могиле легендарного Рихарда Зорге

Также 22 июня в белорусском посольстве в Токио открылась фотовыставка «Брестская крепость-герой». Здесь представлены редкие кадры 1941 года.

 
 
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Новости Беларуси. Павших в годы войны вспоминают 22 июня и в японской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К могиле легендарного советского...
 
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