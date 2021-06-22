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Мы сделаем всё возможное, чтобы сохранить мир. Посол Беларуси в Японии побывал на могиле легендарного Рихарда Зорге
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Павших в годы войны вспоминают 22 июня и в японской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К могиле легендарного советского разведчика Рихарда Зорге в Токио возложили цветы дипломаты стран СНГ. Участие в памятной церемонии принял посол Беларуси в Японии Руслан Есин. Память освободителей почтили минутой молчания.
Руслан Есин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Японии:
Также 22 июня в белорусском посольстве в Токио открылась фотовыставка «Брестская крепость-герой». Здесь представлены редкие кадры 1941 года.
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Мы сделаем всё возможное, чтобы сохранить мир. Посол Беларуси в Японии побывал на могиле легендарного Рихарда Зорге
Новости Беларуси. Павших в годы войны вспоминают 22 июня и в японской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К могиле легендарного советского...
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