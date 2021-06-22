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«Родственники ждут своего героя, которого нет». Что можно увидеть на выставке ВОВ в Смолевичском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пока живы, помнить будем. В Краснознаменском сельском клубе Смолевичского района открыли выставку, посвященную истории Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В импровизированном музее собрали военные артефакты, а также истории героев, которые вели бой за свободу нашего народа.
Юлия Минич, корреспондент:
Портреты ветеранов Великой Отечественной войны, десятки исторических артефактов. Автор проекта – заведующий клубом Юрий Саперов. Годы идут, вот и родилась идея увековечить события далеких лет в музее. В том числе и тех, кто вел бои за поселок. Запрашивал информацию у родственников, сам занимался поисковой деятельностью. Помогали и местные жители.
Юрий Саперов, заведующий Краснознаменским сельским клубом:
Василий Якимович Тихонович – сапер, разминировал не один объект, две медали за отвагу. Александр Тимофеевич Казловский – снайпер. Павел Иванович Мурашко – командир партизанского отряда «Родина» бригады «Разгром». Все они стояли насмерть и защищали поселок от врагов.
Интересуются историями и дети.
Софья Бобкова:
Автоматы, гильзы, письма и фотографии. Есть необычная передвижная выставка на колесах. Здесь хранится около полутысячи боевых наград, свыше 200 относятся к Великой Отечественной войне. Ребята долго изучают составляющие настоящей машины времени.
Михаил Кулаков, житель деревни Заречье:
Сейчас в сельском клубе готовятся к празднованию 3 июля, продумывают программу и продолжают навещать ветеранов. Ведь ничто не забыто и никто не будет забыт.
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«Родственники ждут своего героя, которого нет». Что можно увидеть на выставке ВОВ в Смолевичском районе
Новости Беларуси. Пока живы, помнить будем. В Краснознаменском сельском клубе Смолевичского района открыли выставку, посвященную истории Великой Отечественной...
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