Япония хочет ввести четырёхдневку

пишет dev.by Это необязательное требование — работодатель может решать, предложить ли такую опцию своему персоналу,dev.by













Четырехдневную рабочую неделю включили в ежегодные руководящие принципы экономической политики страны — кабинет премьер-министра Ёсихидэ Суги утвердил документ на прошлой неделе.





По мнению кабмина, мера не только может помочь людям проводить больше времени с семьёй или повышать профессиональные навыки, обучаться, но и будет стимулировать работников и повысит их эффективность.





Эксперимент с четырёхдневкой в 2019 году провела Microsoft Japan. Итог — производительность труда в компании выросла на 40%.





Также японцы смогут больше путешествовать, навещать родственников в отдалённых районах страны. Во время пандемии туротрасль сильно пострадала, и три выходных в неделю могут увеличить количество передвижений, в том числе внутри страны.





Однако, как показали опросы, многие японцы настороженно относятся к перспективе работать меньше. Они боятся падения доходов.



