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Что произойдет, если сайт TUT.BY признают экстремистским? Какие последствия могут быть
Источник материала: Партизан
24 июня суд Центрального района Минска рассмотрит дело о признании сайта TUT.BY экстремистским. С такой инициативой выступило Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией
Если суд постановит запретить весь сайт целиком, то каждый материал, созданный за последние 20 лет, будет считаться запрещенным: неважно, это будет интервью с Лукашенко или интервью с Тихановской.
Как сайт могут признать экстремистским?
Есть только одна процедура признания информации экстремистской — через суд. Порядок такой: уполномоченный госорган (в данном случае Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД) обратилось в Республиканскую экспертную комиссию по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма. Комиссия выдала заключение, которое ГУБОПиК передало в суд, который 24 июня примет решение.
По практике последнего года можно предположить, что решение вступит в силу сразу после оглашения — на такой срочности представители МВД настаивают, обосновывая это интересами «национальной безопасности». Дальше решение суда направляют в Министерство информации, которое вносит данные о запрещенной продукции в Республиканский список экстремистских материалов, он обновляется на сайте ведомства. Для пользователей ориентиром является именно список, только после внесения в него нового пункта, информация или сайт считают запрещенной.
После этого физлица, предприниматели и юрлица могут быть привлечены к ответственности, если хранят, изготовляют или распространяют запрещенную информацию. Работает по этому направлению не только милиция (в последнее время активно мониторят соцсети), но также Таможенный и Пограничный комитеты, проверяют, нет ли в провозимых через границу вещах запрещенной информации, в том числе на телефоне и в ноутбуке.
Какое наказание грозит за репосты TUT.BY, если суд запретит весь сайт?
Если продукция внесена в список экстремистских материалов, речь идет о ч. 2 ст. 17.11 КоАП, для физлица — штраф от 10 до 50 базовых величин или арест до 15 суток. По некоторым статьям есть административная преюдиция: если человек в течение года совершает более чем два аналогичных правонарушения, наступает уже уголовная ответственность. В части экстремизма такого нет.
— Но в Уголовном кодексе есть статья 130 — «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни», — говорит юрист правозащитной организации Human Constanta Анастасия Лойко. — Иногда за один пост в соцсетях заводят административное дело, а иногда за тот же пост — сразу уголовное. Распространением экстремистских материалов считается, даже если вы запостили запрещенный материал несколько лет назад, поскольку он остается доступным онлайн.
Правозащитники несколько раз обращались в Верховный суд с просьбой принять профильное постановление пленума, которое бы проводило границу между правонарушением и преступлением, но в итоге получили отказ. Так что все остается на усмотрение следственных органов, при возбуждении уголовного дела назначают лингвистическую экспертизу. Обычно уголовное дело по ст. 130 УК заводят за видеоролики и тексты с определенным призывом.
Если суд признает экстремистским сайт TUT.BY, значит ли это, что запрещенными будут все материалы, которые выходили на портале последние 20 лет?
Очень важно, как это будет сформулировано в постановлении суда и как решение будет записано в Республиканском списке экстремистских материалов, который является ориентиром для всех пользователей. Может быть несколько вариантов: ссылка на главную страницу сайта (и такие примеры были, например, с анархистскими сайтами) — значит, любой материал, неважно какого содержания, считается экстремистским, ссылки на определенные материалы на сайте — тогда запрещено распространять только эти статьи, а могут признать запрещенным даже логотип издания (так было с телеграмм-каналом Степана Путило) — значит, публикация логотипа, в том числе на фото или видео, повлечет ответственность, сюда же следует добавить ссылки на соцсети, их тоже могут внести в список, значит, репостить и лайкать их (что приравнивается к распространению) запретят.
За все время работы TUT.BY постоянно публиковал заявления Александра Лукашенко и других топ-чиновников. Это тоже будут считать экстремизмом?
Если в постановлении суда будет указано, что экстремистским признается сайт TUT.BY, неважно, какого содержания материалы, это может быть и прогноз погоды, и заявления Лукашенко, и интервью Тихановской, и тезисы Макея, и итоги Олимпиады, — вообще любой материал, независимо от его содержания, будет считаться запрещенным, соответственно, за распространение таких ссылок могут привлечь к ответственности. Поскольку TUT.BY ежедневно выставлял более 200 материалов, ежедневная аудитория сайта составляла более 3 млн человек, аудитория в соцсетях более 700 тысяч человек, неизбежно возникнет вопрос, как милиция будет отслеживать всю «запрещенку», хватит ли на это административного ресурса. Например, когда признали экстремистским один из анархистских сайтов и его соцсети, контент в соцсети «Вконтакте» был удален (по требованию белорусских силовиков), но с другими соцсетями, как показывает практика, договориться сложнее. В итоге в соцсетях продолжает находиться информация с того запрещенного сайта, на территории Беларуси доступ к ней ограничен, но при помощи VPN и из-за границы люди по-прежнему могут читать материалы.
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