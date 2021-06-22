ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Киеве в День памяти и скорби депутат возле мемориала сжёг флаги дивизии СС «Галичина»

22.06.2021 20:33 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Украины. Памятные церемонии, посвященные дню начала Великой Отечественной войны, проходят 22 июня во многих зарубежных государствах. Люди приносят к монументам цветы, зажигают свечи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посол Германии в России возложил венок к мемориалу «Вечный огонь»: немцы осознают свою ответственность

Киеве в День памяти и скорби депутат возле мемориала сжёг флаги дивизии СС «Галичина»

А в украинской столице в 80-ю годовщину начала войны состоялась нехарактерная акция.

Киеве в День памяти и скорби депутат возле мемориала сжёг флаги дивизии СС «Галичина»

У мемориала погибшим от рук немецко-фашистских захватчиков депутат от ОПЗЖ сжег флаги дивизии СС «Галичина» и других нацистских организаций.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Украины. Памятные церемонии, посвященные дню начала Великой Отечественной войны, проходят 22 июня во многих зарубежных государствах. Люди приносят к...
 
Новости дня
Новости разные
 
Выдаўцу The Village-Беларусь Аляксандру Васілевічу працягнулі тэрмін утрыманьня пад вартай
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by