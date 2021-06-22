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Киеве в День памяти и скорби депутат возле мемориала сжёг флаги дивизии СС «Галичина»
Источник материала: СТВ
Новости Украины. Памятные церемонии, посвященные дню начала Великой Отечественной войны, проходят 22 июня во многих зарубежных государствах. Люди приносят к монументам цветы, зажигают свечи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А в украинской столице в 80-ю годовщину начала войны состоялась нехарактерная акция.
У мемориала погибшим от рук немецко-фашистских захватчиков депутат от ОПЗЖ сжег флаги дивизии СС «Галичина» и других нацистских организаций.
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Новости Украины. Памятные церемонии, посвященные дню начала Великой Отечественной войны, проходят 22 июня во многих зарубежных государствах. Люди приносят к...
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