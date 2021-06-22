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Посол Германии в России возложил венок к мемориалу «Вечный огонь»: немцы осознают свою ответственность
Источник материала: СТВ
Новости России. Памятные церемонии, посвященные дню начала Великой Отечественной войны, проходят 22 июня во многих зарубежных государствах. Люди приносят к монументам цветы, зажигают свечи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К 80-летию нападения гитлеровской Германии на Советский Союз немецкий посол в России Геза Андреас фон Гайр и министр правительства Москвы Сергей Черемин возложили венки у мемориального памятника «Вечный огонь» в парке Победы.
Фон Гайр отметил, что немцы осознают свою ответственность и передают эту память следующим поколениям, чтобы подобные события больше не повторились.
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Посол Германии в России возложил венок к мемориалу «Вечный огонь»: немцы осознают свою ответственность
Новости России. Памятные церемонии, посвященные дню начала Великой Отечественной войны, проходят 22 июня во многих зарубежных государствах. Люди приносят к...
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