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В память о павших: капсулу с землей с мест сражений ВОВ заложили в Минске

22.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В крипте Храма всех Святых в Минске заложили капсулу с землей, привезенной с мест сражений во время Великой Отечественной Войны. Корреспондент «МИР 24» Янина Василевская рассказала подробности.

В капсуле земля из шести мест сражений и массовых захоронений сотрудников белорусской милиции и НКВД. Ее собрали из всех областей республики. Но главное – крупицы из Брестской крепости.

На церемонии десятки курсантов милиции, горожане и руководство министерства внутренних дел. Они почтили память предков минутой молчания, помолились и поставили свечи за тех, кто погиб в боях за родину.

«В те дни милиционеры и военнослужащие войск НКВД показали, что их основное предназначение – защищать свой народ. Не только техника и военное искусство, но и сила духа и желание победить. Вот в этом нас никогда не победить», – заявил заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь Сергей Хоменко.

В торжественном обращении к гостям – главный посыл: никогда не допустить новой войны. Со словами выступили священнослужители и руководство министерства внутренних дел.

В этом храме находится одна из самых больших крипт Беларуси. Здесь уже заложено около 200 капсул с землей. Она собрана с мест массовых захоронений и сражений не только Беларуси, но и многих стран Содружества.



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Теги: Минск
 
 
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На церемонии присутствовали десятки курсантов милиции, горожане и руководство министерства внутренних дел. Они почтили память предков минутой молчания,...
 
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