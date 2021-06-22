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В память о павших: капсулу с землей с мест сражений ВОВ заложили в Минске
22.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В крипте Храма всех Святых в Минске заложили капсулу с землей, привезенной с мест сражений во время Великой Отечественной Войны. Корреспондент «МИР 24» Янина Василевская рассказала подробности.
В капсуле земля из шести мест сражений и массовых захоронений сотрудников белорусской милиции и НКВД. Ее собрали из всех областей республики. Но главное – крупицы из Брестской крепости.
На церемонии десятки курсантов милиции, горожане и руководство министерства внутренних дел. Они почтили память предков минутой молчания, помолились и поставили свечи за тех, кто погиб в боях за родину.
В торжественном обращении к гостям – главный посыл: никогда не допустить новой войны. Со словами выступили священнослужители и руководство министерства внутренних дел.
В этом храме находится одна из самых больших крипт Беларуси. Здесь уже заложено около 200 капсул с землей. Она собрана с мест массовых захоронений и сражений не только Беларуси, но и многих стран Содружества.
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На церемонии присутствовали десятки курсантов милиции, горожане и руководство министерства внутренних дел. Они почтили память предков минутой молчания,...
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