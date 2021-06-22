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Как изменилось отношение белорусских болельщиков к российским сборным
22.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Спортом интересуются люди самых разных политических убеждений. Поэтому реакция на провал российской сборной на чемпионате Европы по футболу весьма показательна.
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Еще два года на форумах белорусских спортивных онлайн-медиа, хватало пользователей, болевших за российские команды. Сейчас остались единицы.
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И это касается не только футбола. Предыдущий подобный всплеск эмоций вызвало поражение россиян от канадцев в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею.
Политические игры имеют свою цену. России за поддержку Александра Лукашенко приходится расплачиваться потерей симпатий многих простых белорусов.
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Политические игры имеют свою цену. России за поддержку Александра Лукашенко приходится расплачиваться потерей симпатий многих простых белорусов.
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