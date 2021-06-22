Как изменилось отношение белорусских болельщиков к российским сборным

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Спортом интересуются люди самых разных политических убеждений. Поэтому реакция на провал российской сборной на чемпионате Европы по футболу весьма показательна.





Дания уничтожила Россию со счетом 4:1. Фото Reuters

Еще два года на форумах белорусских спортивных онлайн-медиа, хватало пользователей, болевших за российские команды. Сейчас остались единицы.

Московские СМИ публикуют подборки комментариев типа «На Украине высмеяли сборную России» . Им не мешало бы заглянуть в Беларусь. Среди местных интернет пользователей царит практически тотальное ликование по случаю вылета российской сборной с континентального первенства. Вот довольно сдержанное, но весьма показательное высказывание.

Я раньше за сб[орную] Беларуси так не болел, как за датчан. Пользователь Aliaksei1977 – на форуме «Прессбола»

И это касается не только футбола. Предыдущий подобный всплеск эмоций вызвало поражение россиян от канадцев в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею.

Политические игры имеют свою цену. России за поддержку Александра Лукашенко приходится расплачиваться потерей симпатий многих простых белорусов.