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Как изменилось отношение белорусских болельщиков к российским сборным

22.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Спортом интересуются люди самых разных политических убеждений. Поэтому реакция на провал российской сборной на чемпионате Европы по футболу весьма показательна.

Как изменилось отношение белорусских болельщиков к российским сборным

Дания уничтожила Россию со счетом 4:1. Фото Reuters

Еще два года на форумах белорусских спортивных онлайн-медиа, хватало пользователей, болевших за российские команды. Сейчас остались единицы.

Московские СМИ публикуют подборки комментариев типа «На Украине высмеяли сборную России». Им не мешало бы заглянуть в Беларусь. Среди местных интернет пользователей царит практически тотальное ликование по случаю вылета российской сборной с континентального первенства. Вот довольно сдержанное, но весьма показательное высказывание.

Я раньше за сб[орную] Беларуси так не болел, как за датчан.

Пользователь Aliaksei1977 – на форуме «Прессбола»

И это касается не только футбола. Предыдущий подобный всплеск эмоций вызвало поражение россиян от канадцев в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею.

Политические игры имеют свою цену. России за поддержку Александра Лукашенко приходится расплачиваться потерей симпатий многих простых белорусов.

 
 
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Политические игры имеют свою цену. России за поддержку Александра Лукашенко приходится расплачиваться потерей симпатий многих простых белорусов.
 
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