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Обзор новостей от спасателей

22.06.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

На пожаре в Бресте бойцы МЧС спасли пенсионерку. Накануне на горячую линию спасателей поступила информация о возгорании в доме по улице Волгоградской в областном центре. Горела квартира на первом уровне. Хозяин с взрослым сыном покинули помещение до приезда огнеборцев. Пенсионера осмотрели медики, с предварительным диагнозом "термические ожоги", "отравление продуктами горения", "шок", "рваная рана в области голени" его госпитализировали. А из квартиры на втором этаже бойцы МЧС спасли пожилую женщину: 77-летнюю пенсионерку вывели на улицу. В госпитализации она не нуждалась. В результате ЧП повреждена входная дверь, мебель, закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается.

И вновь жертвы воды - 12-летний ребенок утонул в Ушачском районе. Озеро Большое Уклейно - накануне днем мальчик отдыхал там с другом. Ребята купались. Школьник отплыл от берега примерно на три метра. А после ушел под воду.

В Витебске на Селютском водохранилище утонул 49-летний мужчина. Работники МЧС обнаружили его тело на глубине 1,5 метра на расстоянии 50 м от берега.

Спасатели отмечают: подавляющее число несчастных случаев на воде связано как раз с нарушением правил безопасного поведения. Основные причины - алкоголь и купание в запрещенных местах.

Пять дней в запертой квартире без еды и воды. В Молодечненском районе мужчина оказался запертым в собственном доме. На помощь пришли милиционеры и спасатели. Правоохранителям поступила информация о том, что 32-летний житель деревни Красное перестал выходить на связь. Мужчина проходит потерпевшим по делу о краже. Когда стражи порядка приехали к нему домой, дверь никто не открыл. Через некоторое время правоохранители вернулись. Стало понятно, что в жилище кто-то есть. Оказалось, что это хозяин, но выйти из дома он сам не может. Ключ потерял, а дверь снаружи заперла мать, и связи с ней нет. Бойцы МЧС вызволили мужчину, а милиционеры напоили и накормили.


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Теги: Брест, Витебск
 
 
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На пожаре в Бресте бойцы МЧС спасли пенсионерку. Накануне на горячую линию спасателей поступила информация о возгорании в доме по улице Волгоградской в областном...
 
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