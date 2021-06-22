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На сумму более 50 тысяч рублей оценило ущерб одно столичное предприятие
Источник материала: БT
Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Подозреваемым проходит 33-летний главный инженер строительной организации. Фирма занималась кровельным покрытием жилых домов. Как выяснили в милиции, снятие старого слоя производилось только на бумаге в отчетах, на самом деле - нет. Хотя по договору такой вид работ оплачивался. В итоге к делу подключилось следствие.
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Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Подозреваемым проходит 33-летний главный инженер строительной организации. Фирма занималась...
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