На сумму более 50 тысяч рублей оценило ущерб одно столичное предприятие

Источник материала: БT

Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Подозреваемым проходит 33-летний главный инженер строительной организации. Фирма занималась кровельным покрытием жилых домов. Как выяснили в милиции, снятие старого слоя производилось только на бумаге в отчетах, на самом деле - нет. Хотя по договору такой вид работ оплачивался. В итоге к делу подключилось следствие.







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