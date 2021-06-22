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21vek.bу не комментирует информацию о возможном задержании Вайниловича

22.06.2021 21:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Один из крупнейших белорусских интернет-магазинов - 21vek.bу не комментирует информацию о проверке со стороны силовиков и возможном задержании основателя Сергея Вайниловича.

Интернет-магазин 21vek.bу не комментирует информацию о возможном задержании основателя
Один из крупнейших белорусских интернет-магазинов - 21vek.bу не комментирует информацию о проверке со стороны силовиков и возможном задержании основателя Сергея Вайниловича.

"Пока мы не знаем подробностей ситуации, но, несмотря ни на что, продолжаем работать в штатном режиме... Работа call-центра, сервисного обслуживания, пунктов выдачи заказов не остановлена", - говорится в сообщении на сайте компании во вторник. 


Днем в СМИ появилась информация о том, что в офис интернет-магазина 21vek.bу пришли силовики. Портал Onliner сообщил о возможном задержании основателя компании Вайниловича. 

Агентству "Интерфакс-Запад" пока не удалось получить официальный комментарий силовых структур по этому поводу.
 
 
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Один из крупнейших белорусских интернет-магазинов - 21vek.bу не комментирует информацию о проверке со стороны силовиков и возможном задержании основателя Сергея...
 
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