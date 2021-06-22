Десять судей ушли в отставку по собственному желанию. Среди них тот, кто посадил 16-летнего политзаключенного Золотарева

Новые контракты подписали 53 судьи по всей Беларуси — в это число входят и те, кто только пришел на работу, и те, кто получил назначение на очередные пять лет.





33 судьи отправились в отставку. Среди них есть и те, кто ушел на пенсию, и те, у кого закончился контракт. Однако есть и 10 человек, которые ушли по собственному желанию. Некоторые из них ни разу не поучаствовали в политических процессах.





Среди этих 10 человек есть два судьи, которые работали в Минске.





Александр Кочик был судьей Партизанского района. В базе правозащитников указано 56 процессов по политическим статьям с его участием. Кочик вынес штрафов на 15 тысяч рублей и дал 529 суток ареста. Среди прочего, посадил на сутки экс-комментатора БТ Владислава Татура. Последний раз Кочик выносил сутки в этом месяце. Интересно, что он подписал новый контракт полгода назад, но уже попросился в отставку.





Павел Лободин отработал год судьей в Первомайском районе, придя на место коллеги-декретницы. Он не вынес ни одного политического решения.





Определенную известность имеет и гомельский судья Дмитрий Дебой. Это он наказал 5 годами воспитательной колонии 16-летнего Никиту Золотарева. Еще двум политзаключенным, Дмитрию Корнееву и Леониду Ковалеву, он присудил 8 и 6 лет колонии соответственно.







