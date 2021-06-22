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«Кровью полита абсолютно вся земля». В агрогородке Лесная вспоминали о погибших на войне
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С первых дней Великой Отечественной войны фашистскими захватчиками был оккупирован агрогородок Лесная в Барановичском районе. В сентябре 1941-го гитлеровцы создали здесь лагерь для советских военнопленных. Погибли больше 100 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Михаил Борисевич, заместитель председателя Барановичского райисполкома:
В память о первом дне войны и каждом погибшем в разных уголках нашей страны прошли траурные церемонии.
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Новости Беларуси. С первых дней Великой Отечественной войны фашистскими захватчиками был оккупирован агрогородок Лесная в Барановичском районе. В сентябре 1941-го...
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