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«Кровью полита абсолютно вся земля». В агрогородке Лесная вспоминали о погибших на войне

22.06.2021 21:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С первых дней Великой Отечественной войны фашистскими захватчиками был оккупирован агрогородок Лесная в Барановичском районе. В сентябре 1941-го гитлеровцы создали здесь лагерь для советских военнопленных. Погибли больше 100 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня у братской могилы почтить память павших собрались десятки человек.

«Кровью полита абсолютно вся земля». В агрогородке Лесная вспоминали о погибших на войне

Михаил Борисевич, заместитель председателя Барановичского райисполкома:
Мы должны помнить и чтить, ибо, чтя и помня, мы даем право нашему молодому поколению оберегать свой мир и независимость. Сегодня мы находимся в Лесной, где кровью полита абсолютно вся земля, вся территория сельсовета была затронута войной в том смысле, что здесь, на этой территории, находился военный концентрационный лагерь.

«Кровью полита абсолютно вся земля». В агрогородке Лесная вспоминали о погибших на войне

В память о первом дне войны и каждом погибшем в разных уголках нашей страны прошли траурные церемонии.

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Новости Беларуси. С первых дней Великой Отечественной войны фашистскими захватчиками был оккупирован агрогородок Лесная в Барановичском районе. В сентябре 1941-го...
 
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