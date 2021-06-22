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Самые модные очки сезона - тренды лета 2021

22.06.2021 21:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Разбирались в самых модных солнцезащитных очках лета 2021 года

Самые модные очки сезона - тренды лета 2021
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Фото: Freepik

Конец июня обещает быть жарким. Синоптики прогнозируют температуру воздуха не ниже 30 градусов по Цельсию. А это значит, что мы наконец-то дождались настоящего лета и настало время выбрать модные очки. Конечно же, если вы не сделали этого раньше, например, в мае.

В модное наследие прошлого сезона попали круглые и квадратные оправы очков. Так что, если вы подумывали от них избавиться — однозначно не нужно! Какие другие тенденции моды пришли или готовятся прийти в наши коллекции солнцезащитных аксессуаров — разбирался Фокус.

Очки оверсайз

Одно из самых оптимальных решений уже несколько сезонов подряд
Эта форма очков не выходит из моды уже несколько сезонов подряд. Да и вообще, оверсайз можно смело относить к классике неподвластной времени. Они, с завидной регулярностью, возвращаются на верхние позиции модных предпочтений и остаются там на долгое время. Словом, если у вас уже есть парочка подобных моделей очков — они вам пригодятся. А если нет — вам необходимо приобрести такие. 

Очки авиаторы

Модель, которая никогда не выходит из моды
Абсолютная и всегда актуальная классика. Они в моде всегда и их положение — незыблемо. Авиаторов много не бывает. Они могут изменить актуальный цвет или претерпеть небольшие изменения формы, но их актуальность бесспорна. Впрочем, классические авиаторы будут идеальным выбором для любого времени года и лето 2021 годо не стало исключением для данной модной аксиомы.

Очки сat-eye

Кошачьи глаза очки 2021
"Кошачьи глазки" снова оказались в топе модных фаворитов
Милые "кошачьи глазки" славятся отсылкой к ретро-стилю, но, пожалуй, не в этом сезоне. В этот раз дизайнеры создали обновленную версию бесспорной классики. В результате мы получили новую форму любимой многими оправы солнцезащитных очков.

При этом, модные дома предлагают сочетать ретро-решения в аксессуарах с самыми последними трендами в одежде. В итоге мы видим комфортные актуальные образы с легким намеком на модные эпохи прошлого — от 1960- до 1980-х годов.

Спортивные оправы

Были мужскими - стали женскими
Еще в прошлом сезоне солнцезащитные очки в спортивном стиле считались исключительно мужским вариантом, а летом 2021 года можно уверенно говорить том, что этот тренд перекочевал к прекрасной половине человечества и, похоже, рассчитывает задержаться в топе предпочтений модниц.

Так, мы видим снимки главных модниц планеты в массивной спортивной оправе, иногда, напоминающей экипировку лыжников, дайверов или велосипедистов. Словом, грубоватый спортивный шик претендует на достойное место и уже внедрен дизайнерами в подиумные образы сезонных показов. 

Очки в белой оправе

Очередная отсылка к ретро-решениям. Правда, в этот раз такие очки настолько взлетели в шкале модных решений, что их стоит приобрести в обязательном порядке. Словом, это безапелляционный тренд и с его доминированием трудно спорить. Во всяком случае, точно не в летом 2021 года.

Геометрические формы очков

Дизайнеры предложили нам выбрать из многообразия "угольников"
В этот раз геометрические решения далеки от классических вариантов. Нашему вниманию представлены шестиугольники, восьмиугольники и другие "угольники". Фантазия дизайнеров не ограничилась квадратами и прямоугольниками. Правда, не стоит приобретать несколько пар таких очков, ведь спрогнозировать долговечность такого тренда сложно. Велика вероятность что этот аксессуар станет героем только одного лета — 2021 года.
 
 
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Разбирались в самых модных солнцезащитных очках лета 2021 года
 
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