Коммерсантъ о Беларуси: «Можно прямо сказать, что страна имеет все шансы стать банкротом»

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Российское издание ставит неприятные вопросы перед Минском.





Пока белорусское Министерство иностранных дел упрекает «коллективный Запад» в развязывании санкций «в день памяти и скорби», именно 22 июня российская газета «Коммерсантъ» опубликовала сразу две статьи на тему санкционных ограничений.

И тон этих публикаций далек от дружественного.

Так, в статье «Дружба с Александром Лукашенко довела до санкций» говорится о проблемах , с которым столкнулся Михаил Гуцериев:

— Занимающий 60 строчку в отечественном рейтинге Forbes бизнесмен попал в черный список за близость к президенту Беларуси Александру Лукашенко. Теперь миллиардеру ограничен въезд на территорию ЕС, европейские банки не смогут его обслуживать и заморозят все личные активы. Но, как утверждают собеседники «Ъ FM», проблемы могут возникнуть не только персонально у Гуцериева, но и у связанных с ним российских компаний.

Издание подчеркивает, что «бизнесмен инвестировал в Беларусь миллиарды долларов». И задается вопросом: «Интересно, окупятся ли под санкциями эти вложения?»

В другой статье обозреватель «Коммерсанта» Дмитрий Дризе формулирует ряд неприятных вопросов и выводов.

— Можно прямо сказать, что страна имеет все шансы стать банкротом, при том что экономическое положение республики и так далеко от идеала. И решить вопрос миром, ни в чем не уступая, видимо, уже вряд ли получится.

По его мнению, один из немногих вариантов у официального Минска — «полностью положиться на союзника». Но и этот вариант под большим вопросом:

— Однако на сегодня не очень понятно, способна ли Россия физически взять на буксир тонущую Беларусь. Тем более общеизвестный факт — если страна под международными санкциями, значит, любые контакты с таким партнером чреваты большими проблемами. Это к вопросу о том, есть ли надежда, что Китай, арабский мир или Турция помогут. Может быть, конечно, но кому охота рисковать, тем более в пандемию.

Обозреватель «Коммерсанта» напоминает о недавнем визите Владимира Макея в Москву, где ему «фактически напомнили о конституционной реформе и общенациональном диалоге с конструктивной оппозицией».

Дризе указывает также на символичный момент: Владимир Путин мог, но не приехал 22 июня в Брест. А тут еще накануне «белорусский вопрос» обсуждался с президентом США. А чуть позже и санкции подоспели.

— Вывод напрашивается сам собой: тянуть с конституционной реформой, видимо, действительно не следует, на что союзник в очередной раз недвусмысленно намекает. Причем она действительно должна привести к реальной смене власти, в противном случае санкции будут и дальше усиливаться, а белорусский кризис расширяться, и Россию это неизбежно заденет. Собственно, это единственный выход, — утверждает обозреватель «Ъ».

Вот только способен ли на такой шаг Лукашенко?

— Вопрос сложный. Кажется, что время упущено, тем более что не очень верится, что Лукашенко готов всерьез куда-либо уходить. Как бы то ни было, похоже, что Москва явно не в восторге от перспективы нести дополнительную ношу в виде поддержки все более неоднозначного союзника. Особенно сейчас, когда есть реальный шанс наладить отношения с Западом, — резюмирует Дмитрий Дризе.