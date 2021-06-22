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Силовики ворвались в квартиру семьи из Серебрянки из-за исторического герба на окне

22.06.2021 21:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Правозащитники «Весны» опубликовали информацию, что 19 июня в Серебрянке задержали членов одной семьи. Предварительная причина заинтересованности милиции — наклейка «Погоня» на окне в комнате дочери.

В момент прихода милиционеров в квартире был отец, Олег Скарга. Правозащитники со ссылкой на соседей сообщают, что силовики попали в квартиру с использованием спецсредств, в частности «выкрутили глазок в квартиру и запустили газ — так заставили открыть дверь».

Позднее в РУВД была задержана его супруга Светлана Скарга, приехавшая узнать, что случилось с мужем, а также дочь Яна, с которой милиционеры связались по телефону. 20 июня был задержан знакомый Яны Андрей Ярошкин, который пришел на встречу для передачи телефона.

21 и 22 июня прошли суды. По информации волонтеров, Ярошкин арестован на 15 суток, предположительно по статье 19.3 КоАП (появление в общественном месте в состоянии опьянения). Олег Скарга получил 25 суток ареста за «массовое мероприятие» и «неповиновение требованию должностного лица», Яну и Светлану отпустили на свободу.

Милиция опровергла информацию о применении газа: «В интернете распространяется очередная непроверенная информация. На этот раз некоторые источники сообщают о задержании семьи в микрорайоне Серебрянка. Исходя из статьи, при задержании мужчины, находящегося в квартире, сотрудники милиции специально применили газ через дверной глазок. Двое мужчин, указанные в публикациях, привлечены к административной ответственности, женщины не задерживались. Газ сотрудники милиции не применяли».

 
 
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Правозащитники «Весны» опубликовали информацию, что 19 июня в Серебрянке задержали членов одной семьи. Предварительная причина заинтересованности милиции —...
 
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