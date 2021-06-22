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Представитель российской горнорудной компании: когда выехал сегодня 90-тонный БелАЗ на батарейках, я немножко растерялся даже
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Уникальный дизель-троллейный самосвал презентовали в Жодино. Новая модель позволяет значительно экономить топливо и снижает затраты на обслуживание двигателя, при этом увеличивая скорость движения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Олег Мисевра, председатель совета директоров Восточной горнорудной компании (Россия):
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Представитель российской горнорудной компании: когда выехал сегодня 90-тонный БелАЗ на батарейках, я немножко растерялся даже
Новости Беларуси. Уникальный дизель-троллейный самосвал презентовали в Жодино. Новая модель позволяет значительно экономить топливо и снижает затраты на...
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