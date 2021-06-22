﻿ Представитель российской горнорудной компании: когда выехал сегодня 90-тонный БелАЗ на батарейках, я немножко растерялся даже. 21.by
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Представитель российской горнорудной компании: когда выехал сегодня 90-тонный БелАЗ на батарейках, я немножко растерялся даже

22.06.2021 22:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

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Представитель российской горнорудной компании: когда выехал сегодня 90-тонный БелАЗ на батарейках, я немножко растерялся даже

Олег Мисевра, председатель совета директоров Восточной горнорудной компании (Россия):
Когда выехал сегодня 90-тонный БелАЗ на батарейках, я немножко растерялся даже, потому что для меня это было очень приятным шоком, приятным зарядом каким-то энергии. Мы отдали предпочтение белазовской технике: из 120 единиц – порядка 100 единиц это техника БелАЗа, и это самая большая техника, это в основном 220-е машины. Сильно задумались и будем смотреть как раз вот этот БелАЗ 90-тонный с батарейками.

 
 
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Новости Беларуси. Уникальный дизель-троллейный самосвал презентовали в Жодино. Новая модель позволяет значительно экономить топливо и снижает затраты на...
 
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