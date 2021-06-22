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БелАЗ презентовал новый самосвал. Его оценил председатель правительства Сахалинской области
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Уникальный дизель-троллейный самосвал презентовали в Жодино. Новая модель позволяет значительно экономить топливо и снижает затраты на обслуживание двигателя, при этом увеличивая скорость движения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Алексей Белик, председатель правительства Сахалинской области России:
Российские партнеры под впечатлением от новых БелАЗов. Опытные модели могут заехать в сахалинские карьеры уже в 2022 году. Настоящей неожиданностью для делегации стала презентация еще одного уникального проекта – 90-тонного самосвала на электрических батареях. Это прорыв среди мировых производителей карьерной техники.
Сергей Никифорович, директор ОАО «БелАЗ»:
Новые виды самосвалов востребованы не только на Сахалине. Спрос на экологичные БелАЗы будет в регионах, где ощутимо большая разница между стоимостью дизельного топлива и электроэнергией. Белорусская техника поможет горнодобывающим предприятиям экономить за счет использования биотоплива.
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Новости Беларуси. Уникальный дизель-троллейный самосвал презентовали в Жодино. Новая модель позволяет значительно экономить топливо и снижает затраты на...
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