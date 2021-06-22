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Василевичу продлили срок содержания под стражей еще на два месяца
Источник материала: Навiны
Соучредителю онлайн-журнала KYKY и интернет-газеты The Village Belarus Александру Василевичу, владельцу агентства Vondel/Hepta, продлили срок содержания под стражей еще на два месяца, сообщила в «Фейсбуке» его жена Надежда Зеленкова.
Таким образом, отметила она, Василевич останется в СИЗО-1 как минимум до 27 августа, а проверку в его компании продлили до 18 октября, передает
Зеленкова передала от мужа сообщение: «Душный, жаркий и горячий привет. Здесь мало что знаешь и понимаешь, но знаю точно, что друзей у меня и хороших людей вокруг гораздо больше, чем я думал и мог ожидать. Всем огромное спасибо. Я вас очень люблю и ценю. Это приносит тепло в мое сердце, хотя в СИЗО и так жарко».
Василевич находится за решеткой почти 10 месяцев.
В конце июля Александра Василевича арестовали на 14 суток, после того как он пришел в здание КГБ с ходатайством об изменении меры пресечения экс-банкиру и экс-претенденту в президенты Виктору Бабарико.
Бизнесмен вновь был задержан 27 августа после обыска, проведенного департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля в офисе агентства Vondel/Hepta. Причину обыска сотрудникам не объяснили и взяли с них подписку о неразглашении. В офисе диджитал-агентства Red Graphic, которым владеет Зеленкова, тоже был проведен обыск. Обыск прошел и дома у директора журнала KYKY Саши Романовой.
Вечером того же дня Зеленкова сообщила, что находится дома, а ее супруг официально задержан.
В чем обвиняется бизнесмен, до сих пор не сообщается.
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Соучредителю онлайн-журнала KYKY и интернет-газеты The Village Belarus Александру Василевичу, владельцу агентства Vondel/Hepta, продлили срок содержания под стражей еще на два...
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