Василевичу продлили срок содержания под стражей еще на два месяца

Соучредителю онлайн-журнала KYKY и интернет-газеты The Village Belarus Александру Василевичу, владельцу агентства Vondel/Hepta, продлили срок содержания под стражей еще на два месяца, сообщила в «Фейсбуке» его жена Надежда Зеленкова.



Фото: instagram.com/kanaplev_leydik

Таким образом, отметила она, Василевич останется в СИЗО-1 как минимум до 27 августа, а проверку в его компании продлили до 18 октября, передает БелаПАН .

Зеленкова передала от мужа сообщение: «Душный, жаркий и горячий привет. Здесь мало что знаешь и понимаешь, но знаю точно, что друзей у меня и хороших людей вокруг гораздо больше, чем я думал и мог ожидать. Всем огромное спасибо. Я вас очень люблю и ценю. Это приносит тепло в мое сердце, хотя в СИЗО и так жарко».

Василевич находится за решеткой почти 10 месяцев.

В конце июля Александра Василевича арестовали на 14 суток, после того как он пришел в здание КГБ с ходатайством об изменении меры пресечения экс-банкиру и экс-претенденту в президенты Виктору Бабарико.

Бизнесмен вновь был задержан 27 августа после обыска, проведенного департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля в офисе агентства Vondel/Hepta. Причину обыска сотрудникам не объяснили и взяли с них подписку о неразглашении. В офисе диджитал-агентства Red Graphic, которым владеет Зеленкова, тоже был проведен обыск. Обыск прошел и дома у директора журнала KYKY Саши Романовой.

Вечером того же дня Зеленкова сообщила, что находится дома, а ее супруг официально задержан.

В чем обвиняется бизнесмен, до сих пор не сообщается.