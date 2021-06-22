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Александр Лукашенко: «Да бросьте вы, белорусы. Мы уже давно воюем, просто война приобрела другие формы»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. От лица всех белорусов, как и подобает главе государства, Александр Лукашенко обратился к тем, кто сегодня идет иною, уже гибридной войной на Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сценарии прописаны, роли распределены. Просто мы оказались сильнее и мудрее. Рискну сказать: даже сильнее, чем в 1941-м наши предшественники. Потому что мы определяем свою судьбу сами. Мы здесь решаем, провоцировать их или нет, ждать, пока они сюда прорвутся и порвут нас, или нет. Мы суверенное и независимое государство. Так будет впредь.
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Александр Лукашенко: «Да бросьте вы, белорусы. Мы уже давно воюем, просто война приобрела другие формы»
Новости Беларуси. От лица всех белорусов, как и подобает главе государства, Александр Лукашенко обратился к тем, кто сегодня идет иною, уже гибридной войной на...
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