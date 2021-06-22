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Александр Лукашенко: «Да бросьте вы, белорусы. Мы уже давно воюем, просто война приобрела другие формы»

22.06.2021 23:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. От лица всех белорусов, как и подобает главе государства, Александр Лукашенко обратился к тем, кто сегодня идет иною, уже гибридной войной на Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Да бросьте вы, белорусы. Мы уже давно воюем, просто война приобрела другие формы»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За последний год мы испытали на себе действие самых современных технологий гибридной войны. Белорусы все чаще спрашивают: так что, воевать будем? Да бросьте вы, белорусы. Мы уже давно воюем, просто война приобрела другие формы. Уже не будет тех войн, уже в эти ворота они не попрут тысячами солдат. Война начнется и всегда начинается в современных условиях изнутри государства, а они потом придут нас спасать.

Александр Лукашенко: «Да бросьте вы, белорусы. Мы уже давно воюем, просто война приобрела другие формы»

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Сценарии прописаны, роли распределены. Просто мы оказались сильнее и мудрее. Рискну сказать: даже сильнее, чем в 1941-м наши предшественники. Потому что мы определяем свою судьбу сами. Мы здесь решаем, провоцировать их или нет, ждать, пока они сюда прорвутся и порвут нас, или нет. Мы суверенное и независимое государство. Так будет впредь.

 
 
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Новости Беларуси. От лица всех белорусов, как и подобает главе государства, Александр Лукашенко обратился к тем, кто сегодня идет иною, уже гибридной войной на...
 
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