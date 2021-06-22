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Александр Лукашенко: нацистский блицкриг сорвался, когда в последние минуты жизни воин нацарапал на стене: «Я умираю, но не сдаюсь!»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 22 июня в Беларуси проходит под знаком памяти. Сегодня исполнилось 80 лет с того дня, как многонациональный советский народ в одночасье познал боль и ужас, которые несет с собой война, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На рассвете белорусов объединили десятки памятных мероприятий. В Бресте звучит заключительный аккорд в общенациональном марафоне памяти. Участие в торжественной церемонии принимает и Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Александр Лукашенко: нацистский блицкриг сорвался, когда в последние минуты жизни воин нацарапал на стене: «Я умираю, но не сдаюсь!»
Новости Беларуси. 22 июня в Беларуси проходит под знаком памяти. Сегодня исполнилось 80 лет с того дня, как многонациональный советский народ в одночасье познал боль...
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