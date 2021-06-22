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Александр Лукашенко: нацистский блицкриг сорвался, когда в последние минуты жизни воин нацарапал на стене: «Я умираю, но не сдаюсь!»

22.06.2021 23:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 22 июня в Беларуси проходит под знаком памяти. Сегодня исполнилось 80 лет с того дня, как многонациональный советский народ в одночасье познал боль и ужас, которые несет с собой война, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: нацистский блицкриг сорвался, когда в последние минуты жизни воин нацарапал на стене: «Я умираю, но не сдаюсь!»

На рассвете белорусов объединили десятки памятных мероприятий. В Бресте звучит заключительный аккорд в общенациональном марафоне памяти. Участие в торжественной церемонии принимает и Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко: нацистский блицкриг сорвался, когда в последние минуты жизни воин нацарапал на стене: «Я умираю, но не сдаюсь!»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нацистский блицкриг сорвался. Запомните на всякий случай это слово – «блицкриг». Сорвался, когда в последние минуты своей короткой жизни воин нацарапал на стене: «Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина!» К сожалению, мы не знаем, кто он. Мы не знаем имен многих защитников Брестской крепости. Не знаем, как они погибли и где похоронены. Буквально несколько недель назад ушел от нас последний свидетель тех событий – Петр Котельников. Но в памяти народа его имя будет жить всегда, как и имена его боевых товарищей: лейтенанта Кижеватова, капитана Зубачева, майора Гаврилова и тысяч, тысяч других советских героев. Это они не позволили фашистам взять твердыню над Бугом за восемь часов. Через три недели бои начинались уже на дальних подступах к Смоленску, а Брестская крепость продолжала сражаться. Дорогие друзья, страшные были времена. Огромное количество мы похоронили, а еще больше без вести пропали. Так почтим же память героев, которые, пожертвовав собой, спасли мир, свободу и независимость, минутой молчания.

 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. 22 июня в Беларуси проходит под знаком памяти. Сегодня исполнилось 80 лет с того дня, как многонациональный советский народ в одночасье познал боль...
 
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