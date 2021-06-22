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Александр Лукашенко: это что, символизм? Ночью 22 июня ввели санкции против наших людей, история ничему их не научила

22.06.2021 23:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 22 июня в Беларуси проходит под знаком памяти. Сегодня исполнилось 80 лет с того дня, как многонациональный советский народ в одночасье познал боль и ужас, которые несет с собой война, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: это что, символизм? Ночью 22 июня ввели санкции против наших людей, история ничему их не научила

На рассвете белорусов объединили десятки памятных мероприятий. В Бресте звучит заключительный аккорд в общенациональном марафоне памяти. Участие в торжественной церемонии принимает и Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко: «Да бросьте вы, белорусы. Мы уже давно воюем, просто война приобрела другие формы»

Александр Лукашенко: это что, символизм? Ночью 22 июня ввели санкции против наших людей, история ничему их не научила

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы посмотрите, это что, символизм? Сегодня ночью ввели санкции, экономические санкции против наших людей и наших предприятий. 22 июня, ночью – вот уж действительно, история так ничему их и не научила. Цитата вчерашняя: санкции необходимо распространить на целые сектора белорусской экономики. Читай, пусть подохнут там, то есть мы. Так и хочется спросить автора этих строк, некоего Мааса, министра иностранных дел Германии: господин Маас, вы кто, вчера каявшийся немец или наследник нацистов? Вы кто, ответьте публично. Хотя бы перед своим народом. Поэтому не надо каяться на публику за грехи своих предшественников. Грош цена этим покаяниям, которые мы еще недавно слышали в «Тростенце», вы помните, от президентов Австрии и Германии. Никакие слова не спрячут реальные замыслы.

 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. 22 июня в Беларуси проходит под знаком памяти. Сегодня исполнилось 80 лет с того дня, как многонациональный советский народ в одночасье познал боль...
 
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Александр Лукашенко: «Да бросьте вы, белорусы. Мы уже давно воюем, просто война приобрела другие формы»
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