Гособвинитель запросил для Бабарико 15 лет лишения свободы и 145 тысяч рублей штрафа

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 22 июня в ходе судебного заседания по делу бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка гособвинитель запросил максимально возможный срок для ключевого фигуранта Виктора Бабарико: 15 лет лишения свободы в условиях усиленного режима и 145 тысяч рублей штрафа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Остальным шестерым обвиняемым запрошены сроки от 3 до 6,5 лет лишения свободы, еще одному фигуранту – 5 лет «химии» без направления в исправительное учреждение открытого типа.





Напомним, экс-банкиру предъявлено обвинение в получении взяток и легализации средств, полученных преступным путем в особо крупном размере. Финансовые мошенники действовали более 10 лет. Все фигуранты уголовного дела, кроме Виктора Бабарико, свою вину признали.