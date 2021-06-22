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Гособвинитель запросил для Бабарико 15 лет лишения свободы и 145 тысяч рублей штрафа

22.06.2021 23:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 22 июня в ходе судебного заседания по делу бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка гособвинитель запросил максимально возможный срок для ключевого фигуранта Виктора Бабарико: 15 лет лишения свободы в условиях усиленного режима и 145 тысяч рублей штрафа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гособвинитель запросил для Бабарико 15 лет лишения свободы и 145 тысяч рублей штрафа

Остальным шестерым обвиняемым запрошены сроки от 3 до 6,5 лет лишения свободы, еще одному фигуранту – 5 лет «химии» без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Гособвинитель запросил для Бабарико 15 лет лишения свободы и 145 тысяч рублей штрафа

Напомним, экс-банкиру предъявлено обвинение в получении взяток и легализации средств, полученных преступным путем в особо крупном размере. Финансовые мошенники действовали более 10 лет. Все фигуранты уголовного дела, кроме Виктора Бабарико, свою вину признали.

 
 
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Новости Беларуси. 22 июня в ходе судебного заседания по делу бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка гособвинитель запросил максимально возможный срок для...
 
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