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«80 лет назад здесь были слышны крики, а сегодня звучат песни». Как прошла торжественная церемония в Брестской крепости

22.06.2021 23:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 22 июня в Беларуси проходит под знаком памяти. Сегодня исполнилось 80 лет с того дня, как многонациональный советский народ в одночасье познал боль и ужас, которые несет с собой война, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«80 лет назад здесь были слышны крики, а сегодня звучат песни». Как прошла торжественная церемония в Брестской крепости

На рассвете белорусов объединили десятки памятных мероприятий. В Бресте звучит заключительный аккорд в общенациональном марафоне памяти. Участие в торжественной церемонии принимает и Александр Лукашенко.

Все подробности готова сообщить корреспондент Алена Сырова.

«80 лет назад здесь были слышны крики, а сегодня звучат песни». Как прошла торжественная церемония в Брестской крепости

Алена Сырова, корреспондент:
Мы продолжаем работать в Брестской крепости. Именно отсюда 80 лет назад и началась Великая Отечественная война, самая кровопролитная война в нашей истории. Война, с которой не вернулся каждый третий белорус. Здесь, в стенах этой цитадели, совершенно особое ощущение – ком подкатывает к горлу. Но то, с какими ощущениями мы приехали в этом году… Учитывая тот опыт, который у белорусов появился за 2020 год и ту геополитическую ситуацию, которая сложилась нынче и так напоминает страшный 1941 год.

«80 лет назад здесь были слышны крики, а сегодня звучат песни». Как прошла торжественная церемония в Брестской крепости

Брестская крепость первой приняла удар фашистов. По плану оккупантов, цитадель над Бугом рассчитывали захватить за 8 часов. То, что застигнутый врасплох гарнизон будет держаться даже три недели спустя вероломного вторжения, когда бои шли на подступах к Смоленску, гитлеровские войска никак не могли предположить. В памятные даты многие приезжают именно в Брестскую крепость, чтобы почтить память героев. Героев, которые, сами тогда того не понимая, сумели спасти отечество, предотвратив блицкриг. Рядом с белорусами в этот день Президент.

«80 лет назад здесь были слышны крики, а сегодня звучат песни». Как прошла торжественная церемония в Брестской крепости

Александр Лукашенко: нацистский блицкриг сорвался, когда в последние минуты жизни воин нацарапал на стене: «Я умираю, но не сдаюсь!»

Кому-то может показаться, что те события от нас очень далеки, но стоит помнить: история имеет обычай повторяться. Кажется, слишком мало времени прошло с той войны, а уже снова появились желающие повторить тот неудавшийся бросок на Восток, через нашу территорию – ценой наших жизней, ценой нашей независимости.

«80 лет назад здесь были слышны крики, а сегодня звучат песни». Как прошла торжественная церемония в Брестской крепости

Александр Лукашенко: «Да бросьте вы, белорусы. Мы уже давно воюем, просто война приобрела другие формы»

«80 лет назад здесь были слышны крики, а сегодня звучат песни». Как прошла торжественная церемония в Брестской крепости

Маскируя свои истинные, совсем недобрые цели, коллективный Запад вновь пытается навязать белорусам чужую волю.

Александр Лукашенко: это что, символизм? Ночью 22 июня ввели санкции против наших людей, история ничему их не научила

«80 лет назад здесь были слышны крики, а сегодня звучат песни». Как прошла торжественная церемония в Брестской крепости

Алена Сырова:
От самой атмосферы в Брестской крепости, от слов главы государства, от осознания того, что мы действительно стоим на пороге новой войны и нового конфликта, совершенно особые эмоции в этот вечер. Атмосферы добавляет и музыкальное сопровождение. 80 лет назад 22 июня Брестская крепость уже была окружена, здесь звучали залпы артиллерийских орудий, стены плавились от огня, были слышны крики. А сегодня звучат песни. Примечательно, что день памяти с белорусами сегодня разделяют и наши российские братья. На сцене группа «Хор Турецкого». Они подготовили особенную программу в честь юбилея с начала Великой Отечественной войны.

 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. 22 июня в Беларуси проходит под знаком памяти. Сегодня исполнилось 80 лет с того дня, как многонациональный советский народ в одночасье познал боль...
 
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Александр Лукашенко: это что, символизм? Ночью 22 июня ввели санкции против наших людей, история ничему их не научила
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