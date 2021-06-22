ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Печах из-за жары поднялась плита путепровода. Какой участок придётся объезжать?

22.06.2021 23:55 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Из-за аномальной жары в Печах в Борисовском районе деформировался путепровод – на нем поднялась плита, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Специалисты провели расследование и выяснили, что появление трещины спровоцировали высокие температуры.

В Печах из-за жары поднялась плита путепровода. Какой участок придётся объезжать?

Для безопасности автомобилистов путепровод закрыли. Объезд поврежденного участка организовали по улице Братьев Вайнрубов в микрорайоне Зеленый Городок. Со стороны Минска по трассе Р53 в Печи можно проехать через агрогородок Пересады, а с трассы М1 – через деревню Гора. 

Сейчас специалисты готовят техническое заключение по путепроводу. Вскоре станут известны сроки проведения ремонта.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Из-за аномальной жары в Печах в Борисовском районе деформировался путепровод – на нем поднялась плита, сообщили в программе «Минщина» на СТВ....
 
Новости дня
Новости разные
 
Запрет на посещение лесов. Почему его нельзя нарушать и какой штраф за это грозит?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by