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Запрет на посещение лесов. Почему его нельзя нарушать и какой штраф за это грозит?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Жара в Минской области продолжает бить температурные рекорды. Пока запрет на посещение лесов введен в Березинском и Солигорском районах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Такое решение приняли местные власти. Как правило, ограничительные меры вводят при наступлении 4-го уровня пожарной опасности – жаркая и сухая погода, нет дождя, возгорание может возникнуть от малейшей искры.
Вовремя обнаружить пожар в лесном массиве помогает специальная система раннего обнаружения.
Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Оперативную информацию о введении ограничительных или запретительных мер можно узнать на официальном сайте Министерства лесного хозяйства либо в мобильном приложении «МЧС: помощь рядом!» Нарушители могут получить штраф до 348 рублей. А если лесному фонду был причинен ущерб, то выплаты вырастут до 870.
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Новости Беларуси. Жара в Минской области продолжает бить температурные рекорды. Пока запрет на посещение лесов введен в Березинском и Солигорском районах,...
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