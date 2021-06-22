ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Запрет на посещение лесов. Почему его нельзя нарушать и какой штраф за это грозит?

22.06.2021 23:55 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Жара в Минской области продолжает бить температурные рекорды. Пока запрет на посещение лесов введен в Березинском и Солигорском районах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Запрет на посещение лесов. Почему его нельзя нарушать и какой штраф за это грозит?

Такое решение приняли местные власти. Как правило, ограничительные меры вводят при наступлении 4-го уровня пожарной опасности – жаркая и сухая погода, нет дождя, возгорание может возникнуть от малейшей искры.

Вовремя обнаружить пожар в лесном массиве помогает специальная система раннего обнаружения.

Запрет на посещение лесов. Почему его нельзя нарушать и какой штраф за это грозит?

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Мы призываем каждого быть предельно осторожным. Если вы отправляетесь на улицу, не забывайте, что с 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно, используйте головные уборы и легкую одежду, пейте побольше жидкости. Обратите внимание на то, что любой выброшенный из окна автомобиля окурок либо оставленная разбитая бутылка могут стать источником возникновения пожара в природных экосистемах. Если вы стали свидетелем такого пожара, ни в коем случае не проходите мимо, не паникуйте, звоните спасателям по телефону 101 либо 112.

Запрет на посещение лесов. Почему его нельзя нарушать и какой штраф за это грозит?

Оперативную информацию о введении ограничительных или запретительных мер можно узнать на официальном сайте Министерства лесного хозяйства либо в мобильном приложении «МЧС: помощь рядом!» Нарушители могут получить штраф до 348 рублей. А если лесному фонду был причинен ущерб, то выплаты вырастут до 870.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Жара в Минской области продолжает бить температурные рекорды. Пока запрет на посещение лесов введен в Березинском и Солигорском районах,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Василевичу продлили срок содержания под стражей еще на два месяца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by