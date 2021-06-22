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Каждый раз плакали, сколько было дублей. Юлия Быкова о съёмках клипа на культовую песню 60-х

22.06.2021 23:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «‎Рядом с нами» – так называется премьера песни группы AURA и американского музыканта, семикратного обладателя Grammy Артура Гарфанкела, которую они посвятили Дню памяти и скорби, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Это клип на новую редакцию одной из культовых композиций 1960-х. Среди героев клипа – старейший актер Купаловского Геннадий Овсянников и ведущая СТВ Юлия Артюх. 

Каждый раз плакали, сколько было дублей. Юлия Быкова о съёмках клипа на культовую песню 60-х

Юлия Быкова, солистка группы AURA:
В этом клипе нанизана хроника на реальные события. И клип на самом деле об эмоциях, о чувствах, то есть именно о том, что ты ощущаешь. Овсянников Геннадий Степанович, он просто народный артист Советского Союза, тут больше нечего добавить. Эти эмоции он просто идеально... Мы каждый раз плакали с ним там, сколько было дублей.

 
 
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Новости Беларуси. «‎Рядом с нами» – так называется премьера песни группы AURA и американского музыканта, семикратного обладателя Grammy Артура Гарфанкела, которую...
 
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