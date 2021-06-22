Музыкант из США: «Стыдно сказать, что такой толерантности на моей малой родине нет»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «‎Рядом с нами» – так называется премьера песни группы AURA и американского музыканта, семикратного обладателя Grammy Артура Гарфанкела, которую они посвятили Дню памяти и скорби, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый раз плакали, сколько было дублей. AURA о съёмках клипа на культовую песню 1960-х

Это клип на новую редакцию одной из культовых композиций 1960-х. Среди героев клипа – старейший актер Купаловского Геннадий Овсянников и ведущая СТВ Юлия Артюх.





Артур Гарфанкел, музыкант (США):

Республика Беларусь сохранила социально ориентированную политику. Для меня как для человека это всегда было на первом месте. Белорусы гостеприимные очень, толерантные, очень даже толерантные. Мне стыдно сказать, что такой толерантности на моей малой родине нет.