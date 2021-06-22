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Музыкант из США: «Стыдно сказать, что такой толерантности на моей малой родине нет»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Рядом с нами» – так называется премьера песни группы AURA и американского музыканта, семикратного обладателя Grammy Артура Гарфанкела, которую они посвятили Дню памяти и скорби, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это клип на новую редакцию одной из культовых композиций 1960-х. Среди героев клипа – старейший актер Купаловского Геннадий Овсянников и ведущая СТВ Юлия Артюх.
Артур Гарфанкел, музыкант (США):
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Новости Беларуси. «Рядом с нами» – так называется премьера песни группы AURA и американского музыканта, семикратного обладателя Grammy Артура Гарфанкела, которую...
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