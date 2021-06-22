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«У них своя история, своя трагедия, своя боль». Памятник жертвам войны открыли в деревне Ислочь Минского района

22.06.2021 23:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мемориал в память о жертвах войны и павших воинах обрели жители деревни Ислочь Минского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«У них своя история, своя трагедия, своя боль». Памятник жертвам войны открыли в деревне Ислочь Минского района

Благодаря энтузиазму и работе с архивами установлена историческая правда о шести сожженных в округе деревнях, героизме партизан отряда Калинина и бригады Щорса, которые с начала 1940-х действовали в этом районе.

«У них своя история, своя трагедия, своя боль». Памятник жертвам войны открыли в деревне Ислочь Минского района

Названия населенных пунктов, ставших жертвами гитлеровцев, и имена погибших высечены на металлических и гранитных табличках, которые разместили на камне-валуне.

«У них своя история, своя трагедия, своя боль». Памятник жертвам войны открыли в деревне Ислочь Минского района

Дмитрий Годун, военный комиссар Минского района: 
Все деревни нашей страны удостоены такой чести, такой памяти. У них своя история, своя трагедия, своя боль, своя радость. Поэтому я хочу выразить благодарность жителям этой деревни за то, что они создали такой памятник, который будет на долгие годы символизировать героическое прошлое жителей этой деревни, как и всей нашей Беларуси.

«У них своя история, своя трагедия, своя боль». Памятник жертвам войны открыли в деревне Ислочь Минского района

К обелиску легли цветы и венки, прозвучал концерт песен военных лет. Память погибших почтили минутой молчания.

 
 
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Новости Беларуси. Мемориал в память о жертвах войны и павших воинах обрели жители деревни Ислочь Минского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
 
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