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«У них своя история, своя трагедия, своя боль». Памятник жертвам войны открыли в деревне Ислочь Минского района
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мемориал в память о жертвах войны и павших воинах обрели жители деревни Ислочь Минского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Благодаря энтузиазму и работе с архивами установлена историческая правда о шести сожженных в округе деревнях, героизме партизан отряда Калинина и бригады Щорса, которые с начала 1940-х действовали в этом районе.
Названия населенных пунктов, ставших жертвами гитлеровцев, и имена погибших высечены на металлических и гранитных табличках, которые разместили на камне-валуне.
Дмитрий Годун, военный комиссар Минского района:
К обелиску легли цветы и венки, прозвучал концерт песен военных лет. Память погибших почтили минутой молчания.
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«У них своя история, своя трагедия, своя боль». Памятник жертвам войны открыли в деревне Ислочь Минского района
Новости Беларуси. Мемориал в память о жертвах войны и павших воинах обрели жители деревни Ислочь Минского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
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