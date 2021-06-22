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Даже остановили цеха. Как на МАЗе выразили уважение погибшим в годы Великой Отечественной войны
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ровно в полдень на минуту затих гул станков на Минском автомобильном заводе. Рабочие и руководство предприятия склонили головы в память о тех, кто внес вклад в Великую Победу и пострадал в годы войны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Многотысячный коллектив МАЗа присоединился ко Всебелорусской минуте молчания. На предприятии остановили цеха, работу которых было технологически возможно поставить на паузу. Ровно в 12:00 зазвучал метроном.
Дарья Тимофеева, заместитель директора по социальным вопросам и идеологической работе ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:
Станислав Романовский, электромонтер автобусного завода ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:
Всебелорусская минута молчания прошла во многих трудовых коллективах столицы. Вместе с МАЗом к акции присоединились Минский моторный завод, подшипниковый и другие предприятия.
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Новости Беларуси. Ровно в полдень на минуту затих гул станков на Минском автомобильном заводе. Рабочие и руководство предприятия склонили головы в память о тех,...
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