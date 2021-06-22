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«Это по меньшей мере цинично и беспринципно». Роман Головченко о санкциях в отношении Беларуси

22.06.2021 23:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Экономическое давление в адрес Беларуси не останется без ответа. Об этом заявил 22 июня премьер-министр Роман Головченко. Сейчас соответствующая служба изучает текст санкций в отношении наших граждан и предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это по меньшей мере цинично и беспринципно». Роман Головченко о санкциях в отношении Беларуси

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Это, в принципе, дискредитирует всю политику Евросоюза. Те ценности, та миссия, ради которой это все декларируется – ради белорусского народа – это по меньшей мере цинично и беспринципно. Там настолько дикие формулировки, которые говорят о том, что люди, которые принимают эти решения, очень плохо представляют, что на самом деле происходит в нашей стране. А те, кто дает им эти советы и рекомендации, представляют это еще хуже. Ну как можно расценивать мотивировку, которая принимается одним из высших органов Евросоюза, что в отношении ОАО «МАЗ» вводятся санкции на основании того, что Президентом страны оно было названо в качестве одного из ведущих машиностроительных предприятий. Или то, что ОАО «БелАЗ» было названо Президентом страны национальным достоянием и брендом Беларуси. Мы к этому были готовы давно. И никакой паники у нас это не вызывает.

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Новости Беларуси. Экономическое давление в адрес Беларуси не останется без ответа. Об этом заявил 22 июня премьер-министр Роман Головченко. Сейчас соответствующая...
 
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