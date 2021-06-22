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Михаил Орда: для тех, кто призывает и вводит экономические санкции, мы не люди, а всего лишь пешки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пока белорусы отмечают 22 июня под знаком памяти и скорби, европейская коалиция синхронно с США, Великобританией и Канадой нанесли очередной санкционный удар. ЕС дополнил «черный список» в отношении белорусских граждан и юридических лиц. Он затронет 8 предприятий и 78 граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вот комментарий Федерации профсоюзов Беларуси, ведь подобная политика – это прежде всего удар по интересам простых людей. Председатель объединения обратился к международному сообществу с призывом оглянуться на историю и сделать выводы, к чему приводят такие необоснованные политические шаги.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Вы подрываете сегодня не только экономику Беларуси. Вы сегодня подрываете устоявшийся мировой порядок и, по сути, играете миллионами человеческих жизней и человеческих судеб. Хотите побольнее ударить по простому белорусу, чтобы вызвать хаос, недовольство и разруху? Вы должны понимать, что белорусы выстоят, но этот факт циничного отношения к людям и агрессивного вашего поведения в подавлении страны навсегда остается в истории и на вашей совести.
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Новости Беларуси. Пока белорусы отмечают 22 июня под знаком памяти и скорби, европейская коалиция синхронно с США, Великобританией и Канадой нанесли очередной...
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