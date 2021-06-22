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Впервые кто-то затмил Лукашенко. Госканалы нашли в Протасевиче главного героя своих эфиров
Источник материала: UDF
ГосТВ обычно строго соблюдает принцип доминирования Лукашенко в новостях, но в день брифинга с участием Протасевича произошел редкий случай, когда кто-то другой получил больше эфирного времени. Госканалы стремились опровергнуть обвинения в его принудительном участии и атаковали западные СМИ за двойные стандарты и нежелание услышать «правду».
По мере приближения 22 июня (день нападения Германии на СССР) активно разворачивалась очередная кампания памяти о войне, что выразилось даже в смене локации «Главного эфира» из студии Белтелерадиокомпании в Брест. Традиционно эта тематика используется для усиления текущей борьбы с оппонентами и пролонгации образа нацизма и военно-исторического пафоса на наши дни.
Отсылки к чрезвычайному характеру угроз позволяют оправдывать любые меры законодательного или силового реагирования. Ставка власти на территориальную оборону позволила госканалам говорить о всенародности защиты страны и необходимости мобильного реагирования на вызовы.
Вопрос западных санкций рассматривался сквозь призму обычных описаний беспрецедентного давления для разрушения суверенного государства и его высокоэффективной модели, устранения конкурентов. Госканалы в большинстве случаев (за вычетом отдельных конспирологических и эзотерических рассуждений) стремятся свести все причины противостояния к корыстным и низменным мотивам оппонентов всех уровней.
В экономической сфере сохранялась установка на развитие регионов, локализацию производств и импортозамещение. Лукашенко изображался как защитник работников от приватизации, гарант сохранения государственного сектора.
Проработка изменений Конституции в ходе деятельности Конституционной комиссии обеспечивала некоторые реформаторские предложения (введения суда присяжных, появление возможности конституционной жалобы), которым, впрочем, не уделялось много времени. Также упоминалось усиление Совбеза с учетом принятых депутатами норм.
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