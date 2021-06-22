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«Для зарубежных недоброжелателей мы давно уже реальное Союзное государство». РосСМИ о переговорах Макея и Лаврова

23.06.2021 06:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Для зарубежных недоброжелателей мы давно уже реальное Союзное государство». РосСМИ о переговорах Макея и Лаврова
Какие акценты сделали российские СМИ по результатам и тематике прошедших в Москве переговоров Сергея Лаврова и Владимира Макея? Анонсировалось, что одним из вопросов на переговорах будет ситуация с задержанной в Минске гражданкой РФ Софией Сапегой.

Краткие выводы из статьи Алисы Николаевой для Media IQ цитирует UDF.

Российские СМИ, освещая вопросы сотрудничества Беларуси и России, активно смещают акценты от сути договорённостей к тезису о необходимости «противостояния» с «коллективным Западом». Даже цитируя Макея, сводят в один блок заявления о развитии программ и давлении со стороны стран ЕС и США, тем самым уходя от обсуждения вопросов, насколько равноправно такое сотрудничество. Интересы Беларуси представляются в виде сближения или распространения на свою территорию российских норм и подходов (ОСАГО, единая экономическая и энергетическая платформа).

Позиция стран Запада освещается через призму идеологических конструктов РФ — аудитории предлагается информация о желании ЕС и США провести ревизию истории, о возрождении элементов «неофашизма» и, как результат, ответной реакции Беларуси и России, противостоящих данному явлению. При этом позиции официального Минска подаются как изначально слабые, не дающие возможностей самостоятельно принимать решения. Поэтому даже в вопросах внутренней повестки, «конституционной реформы», представители Беларуси «информируют» российских коллег.

Конфликтные темы — отсутствие аккредитации журналистов ТАСС, дело Сапеги подаётся как временные проблемы, выход из которых будет найден в интересах России в кратчайшие сроки.

Многократно подчёркивается, что процесс сближение Беларуси и России будет продолжен и он обусловлен как экономическими и политическими резонами, так и общими идеологическими конструкциями.
 
Теги: Минск
 
 
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