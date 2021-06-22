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О новшествах в трудовом законодательстве. Мнение доктора юридических наук
Источник материала: UDF
Что это за поправки?
В соответствии с Законом «Об изменении законов по вопросам трудовых отношений» от 28 мая с.г. пункт 7 статьи 42 Трудового кодекса был дополнен новыми основаниями для увольнения работника по инициативе нанимателя, а именно: 1) «отсутствие на работе в связи с отбыванием административного взыскания в виде административного ареста, препятствующего исполнению трудовых обязанностей»; 2) «принуждение работников к участию в забастовке, создание другим работникам препятствий для выполнения их трудовых обязанностей, призыв работников к прекращению выполнения трудовых обязанностей без уважительных причин»; 3) «участие работника в незаконной забастовке, а также при иных формах отказа работника от выполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) без уважительных причин».
На мой взгляд, такие «добавки» к основаниям увольнения следует рассматривать как форму дискриминации работников по политическим мотивам и как дополнительное наказание за выражение своих политических взглядов. Тем более, что сами формулировки оснований увольнения «притянуты за уши» к трудовым отношениям.
Например, применение административного ареста обычно не связано с нарушением работником трудовой дисциплины. Значит, его нельзя считать нарушителем и увольнять. В противном случае придется увольнять всех выпивох, которые попадают в вытрезвители и пропускают рабочие дни.
Сомнение вызывает формулировка: «принуждение работников к участию в забастовке…». Непонятно, каким образом работники могут принуждать к участию в забастовке. К тому же по Конституции работники имеют право на забастовку «…для защиты своих экономических и социальных интересов» (ч.3 ст.41).
Обоснованной нельзя признать и вторую часть формулировки нового основания для увольнения: «…создание другим работникам препятствий для выполнения их трудовых обязанностей, призыв работников к прекращению выполнения трудовых обязанностей без уважительных причин». Во-первых, как понимать «создание другим работникам препятствий…»? Эта формулировка позволяет отнести к «препятствиям» любое слово и действие работника, который предлагает бастовать. Во-вторых, какую нагрузку несут слова «без уважительных причин»? Кто будет определять эту «уважительность»?
Согласно формулировке последнего из оснований увольнения, забастовка еще до ее начала признается незаконной, как и любые формы отказа работника от выполнения трудовых обязанностей.
Этим же законом внесены изменения в статью 46 Трудового кодекса (далее — ТК). Теперь не нужно уведомлять профсоюз об увольнении работника по вышеназванным основаниям. Тем самым, администрация предприятия может самостоятельно заниматься «чисткой» трудового коллектива по политическим мотивам.
Статья 47 ТК дополнена новым основанием увольнения, а именно: «за нарушение работником порядка сбора, систематизации, хранения, изменения, использования, обезличивания, блокирования, распространения, предоставления, удаления персональных данных». Это означает, что предприятия, учреждения, организации независимо от формы собственности будут переведены в режим закрытых объектов.
Законом уточняется порядок привлечения работников к дисциплинарной ответственности. В соответствии со статьей 199 ТК наниматель вправе применить в отношении работника дисциплинарное взыскание и в том случае, если невозможно получить от него объяснение по поводу совершенного проступка. То есть, по одному факту привлечения работника к административной ответственности его можно будет уволить.
Еще одна одиозная поправка внесена в статью 388 ТК. Согласно ей, при проведении забастовок запрещается выдвигать политические требования. Кроме того, определяется, что специальным законом могут быть установлены ограничения в реализации права на забастовку «…в той мере, в какой это необходимо в интересах национальной безопасности, общественного порядка, здоровья населения, прав и свобод других лиц». В частности, такой запрет будет установлен на предприятиях, «…имеющих опасные производственные объекты». Об этом говорится в статье 26 Закона «О промышленной безопасности».
Какие будут последствия?
Принятие указанных поправок можно расценить как новое наступление на права трудящихся и «закручивание гаек» на предприятиях. Власти намерены исключить в трудовых коллективах всякое упоминание о политике. Всех «смутьянов» предлагается увольнять без соблюдения излишних формальностей.
В то же время очевидно, что эти новшества вступают в противоречие с базовыми нормами Трудового кодекса и международными стандартами в сфере трудовых отношений. Так, согласно ст.2 ТК, задачами Трудового кодекса являются: регулирование трудовых и связанных с ними отношений; развитие социального партнерства между нанимателями, работниками и органами государственного управления; установление и защита взаимных прав и обязанностей работников и нанимателей. Между тем, новые поправки в ТК «развивают трудовые отношения» в противоположную сторону от поставленных задач.
Международные стандарты в сфере трудовых отношений устанавливаются Международной организацией труда, в которую входят почти все государства-члены ООН. В Конвенциях МОТ закрепляются основные права работников, в том числе: на свободу объединения в профсоюзы, на достойное вознаграждение, на социальную защиту, устанавливается запрет на любые формы дискриминации.
Беларусь ратифицировала 51 Конвенцию МОТ из более чем 180. Среди них: «О свободе ассоциации и защите права на организацию» (№87); «Об упразднении принудительного труда» (№105); «О дискриминации в области труда и занятий» (№111).
Однако белорусские власти не в полной мере выполняют свои международные обязательства. Они не один раз подвергались критике со стороны руководящих органов МОТ. В частности, по причине перевода всех трудящихся на срочные трудовые контракты, преследование и увольнение членов независимых профсоюзов, введение принудительного труда в ряде отраслей промышленности.
С 20 мая с.г. в Женеве проходит ежегодная сессия Международной конференции труда — парламента МОТ. На ней Беларусь внесена в «короткий список» стран-нарушителей прав трудящихся, вместе с Ганой, Таджикистаном и Туркменистаном. Основанием для этого послужило невыполнение Правительством Конвенции №87 «О свободе ассоциации и защите права на организацию» и массовые увольнения работников после выборов 2020 г. Ситуация в этих странах изучается Комитетом по нормам и будет доложена в конце сессии.
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Понятное дело, что в новых условиях придется перерабатывать трудовое законодательство, которое путем внесения консервативных поправок превратилось в инструмент принуждения работников к труду, лишило их права на защиту своих экономических и социальных интересов, в том числе через профсоюзы.
Основой нового трудового законодательства должен стать конституционный закон о гарантировании трудящимся их основных прав в соответствии с международными стандартами. В развитие этого закона может быть принят новый Трудовой кодекс, а также ряд законов (например, закон о порядке рассмотрения трудовых споров в арбитражных комиссиях и судах, закон о порядке создания профсоюзных организаций, закон о реализации права трудящихся на забастовку). В новой Беларуси труд должен быть свободным и уважаемым. Он должен оплачиваться на уровне европейских стандартов
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В конце мая с.г., наряду с ужесточением уголовной ответственности за ряд преступлений, были внесены поправки и в Трудовой кодекс. Они вступят в силу с 30 июня.
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