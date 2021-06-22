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Что это за поправки?

Какие будут последствия?

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так О новшествах в трудовом законодательстве. Мнение доктора юридических наук В конце мая с.г., наряду с ужесточением уголовной ответственности за ряд преступлений, были внесены поправки и в Трудовой кодекс. Они вступят в силу с 30 июня.

В конце мая с.г., наряду с ужесточением уголовной ответственности за ряд преступлений, были внесены поправки и в Трудовой кодекс. Они вступят в силу с 30 июня.В соответствии с Законом «Об изменении законов по вопросам трудовых отношений» от 28 мая с.г. пункт 7 статьи 42 Трудового кодекса был дополнен новыми основаниями для увольнения работника по инициативе нанимателя, а именно: 1) «отсутствие на работе в связи с отбыванием административного взыскания в виде административного ареста, препятствующего исполнению трудовых обязанностей»; 2) «принуждение работников к участию в забастовке, создание другим работникам препятствий для выполнения их трудовых обязанностей, призыв работников к прекращению выполнения трудовых обязанностей без уважительных причин»; 3) «участие работника в незаконной забастовке, а также при иных формах отказа работника от выполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) без уважительных причин».На мой взгляд, такие «добавки» к основаниям увольнения следует рассматривать как форму дискриминации работников по политическим мотивам и как дополнительное наказание за выражение своих политических взглядов. Тем более, что сами формулировки оснований увольнения «притянуты за уши» к трудовым отношениям.Например, применение административного ареста обычно не связано с нарушением работником трудовой дисциплины. Значит, его нельзя считать нарушителем и увольнять. В противном случае придется увольнять всех выпивох, которые попадают в вытрезвители и пропускают рабочие дни.Сомнение вызывает формулировка: «принуждение работников к участию в забастовке…». Непонятно, каким образом работники могут принуждать к участию в забастовке. К тому же по Конституции работники имеют право на забастовку «…для защиты своих экономических и социальных интересов» (ч.3 ст.41).Обоснованной нельзя признать и вторую часть формулировки нового основания для увольнения: «…создание другим работникам препятствий для выполнения их трудовых обязанностей, призыв работников к прекращению выполнения трудовых обязанностей без уважительных причин». Во-первых, как понимать «создание другим работникам препятствий…»? Эта формулировка позволяет отнести к «препятствиям» любое слово и действие работника, который предлагает бастовать. Во-вторых, какую нагрузку несут слова «без уважительных причин»? Кто будет определять эту «уважительность»?Согласно формулировке последнего из оснований увольнения, забастовка еще до ее начала признается незаконной, как и любые формы отказа работника от выполнения трудовых обязанностей.Этим же законом внесены изменения в статью 46 Трудового кодекса (далее — ТК). Теперь не нужно уведомлять профсоюз об увольнении работника по вышеназванным основаниям. Тем самым, администрация предприятия может самостоятельно заниматься «чисткой» трудового коллектива по политическим мотивам.Статья 47 ТК дополнена новым основанием увольнения, а именно: «за нарушение работником порядка сбора, систематизации, хранения, изменения, использования, обезличивания, блокирования, распространения, предоставления, удаления персональных данных». Это означает, что предприятия, учреждения, организации независимо от формы собственности будут переведены в режим закрытых объектов.Законом уточняется порядок привлечения работников к дисциплинарной ответственности. В соответствии со статьей 199 ТК наниматель вправе применить в отношении работника дисциплинарное взыскание и в том случае, если невозможно получить от него объяснение по поводу совершенного проступка. То есть, по одному факту привлечения работника к административной ответственности его можно будет уволить.Еще одна одиозная поправка внесена в статью 388 ТК. Согласно ей, при проведении забастовок запрещается выдвигать политические требования. Кроме того, определяется, что специальным законом могут быть установлены ограничения в реализации права на забастовку «…в той мере, в какой это необходимо в интересах национальной безопасности, общественного порядка, здоровья населения, прав и свобод других лиц». В частности, такой запрет будет установлен на предприятиях, «…имеющих опасные производственные объекты». Об этом говорится в статье 26 Закона «О промышленной безопасности».Принятие указанных поправок можно расценить как новое наступление на права трудящихся и «закручивание гаек» на предприятиях. Власти намерены исключить в трудовых коллективах всякое упоминание о политике. Всех «смутьянов» предлагается увольнять без соблюдения излишних формальностей.В то же время очевидно, что эти новшества вступают в противоречие с базовыми нормами Трудового кодекса и международными стандартами в сфере трудовых отношений. Так, согласно ст.2 ТК, задачами Трудового кодекса являются: регулирование трудовых и связанных с ними отношений; развитие социального партнерства между нанимателями, работниками и органами государственного управления; установление и защита взаимных прав и обязанностей работников и нанимателей. Между тем, новые поправки в ТК «развивают трудовые отношения» в противоположную сторону от поставленных задач.Международные стандарты в сфере трудовых отношений устанавливаются Международной организацией труда, в которую входят почти все государства-члены ООН. В Конвенциях МОТ закрепляются основные права работников, в том числе: на свободу объединения в профсоюзы, на достойное вознаграждение, на социальную защиту, устанавливается запрет на любые формы дискриминации.Беларусь ратифицировала 51 Конвенцию МОТ из более чем 180. Среди них: «О свободе ассоциации и защите права на организацию» (№87); «Об упразднении принудительного труда» (№105); «О дискриминации в области труда и занятий» (№111).Однако белорусские власти не в полной мере выполняют свои международные обязательства. Они не один раз подвергались критике со стороны руководящих органов МОТ. В частности, по причине перевода всех трудящихся на срочные трудовые контракты, преследование и увольнение членов независимых профсоюзов, введение принудительного труда в ряде отраслей промышленности.С 20 мая с.г. в Женеве проходит ежегодная сессия Международной конференции труда — парламента МОТ. На ней Беларусь внесена в «короткий список» стран-нарушителей прав трудящихся, вместе с Ганой, Таджикистаном и Туркменистаном. Основанием для этого послужило невыполнение Правительством Конвенции №87 «О свободе ассоциации и защите права на организацию» и массовые увольнения работников после выборов 2020 г. Ситуация в этих странах изучается Комитетом по нормам и будет доложена в конце сессии.* * *Понятное дело, что в новых условиях придется перерабатывать трудовое законодательство, которое путем внесения консервативных поправок превратилось в инструмент принуждения работников к труду, лишило их права на защиту своих экономических и социальных интересов, в том числе через профсоюзы.Основой нового трудового законодательства должен стать конституционный закон о гарантировании трудящимся их основных прав в соответствии с международными стандартами. В развитие этого закона может быть принят новый Трудовой кодекс, а также ряд законов (например, закон о порядке рассмотрения трудовых споров в арбитражных комиссиях и судах, закон о порядке создания профсоюзных организаций, закон о реализации права трудящихся на забастовку). В новой Беларуси труд должен быть свободным и уважаемым. Он должен оплачиваться на уровне европейских стандартов