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Чингиз Ахмадов, директор ЧГТРК "Грозный"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Директор госТВ в Чечне заявил, что готов убивать критиков Кадырова Директор ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов публично выступил с угрозами в адрес критиков главы Чечни Рамзана Кадырова.

Директор ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов публично выступил с угрозами в адрес критиков главы Чечни Рамзана Кадырова., которую Ахмадов разместил в своем инстаграме, он говорит, что он — с Рамзаном Кадыровым и что враг Кадырова является его личным врагом или врагом чеченского народа.«И если кого-то нужно убить, того, кто заслуживает смерти, то убьем. Если кого-то нужно избить, то побьем, если нужно будет сказать слово, то слово скажем», — заявил Ахмадов (цитата по сайту «Кавказ.Реалии»).Несколько дней назад Ахмадов подал иск в арбитражный суд Чечни с требованием удалить с YouTube расследование издания «Проект» о женах Рамзана Кадырова. Претензии Ахмадова вызвало использование в расследовании кадров новостных сюжетов «Грозного». В «Проекте» подчеркивали, что такое использование не нарушает российского законодательства.