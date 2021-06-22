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Директор госТВ в Чечне заявил, что готов убивать критиков Кадырова

23.06.2021 06:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Директор госТВ в Чечне заявил, что готов убивать критиков Кадырова
Чингиз Ахмадов, директор ЧГТРК "Грозный"
Директор ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов публично выступил с угрозами в адрес критиков главы Чечни Рамзана Кадырова.

В видеозаписи, которую Ахмадов разместил в своем инстаграме, он говорит, что он — с Рамзаном Кадыровым и что враг Кадырова является его личным врагом или врагом чеченского народа.

«И если кого-то нужно убить, того, кто заслуживает смерти, то убьем. Если кого-то нужно избить, то побьем, если нужно будет сказать слово, то слово скажем», — заявил Ахмадов (цитата по сайту «Кавказ.Реалии»).

Несколько дней назад Ахмадов подал иск в арбитражный суд Чечни с требованием удалить с YouTube расследование издания «Проект» о женах Рамзана Кадырова. Претензии Ахмадова вызвало использование в расследовании кадров новостных сюжетов «Грозного». В «Проекте» подчеркивали, что такое использование не нарушает российского законодательства.
 
 
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Директор ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов публично выступил с угрозами в адрес критиков главы Чечни Рамзана Кадырова.
 
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