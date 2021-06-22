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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Российские власти задумали чипировать людей Российские власти разрабатывают новую программу, в рамках которой предлагается вживлять в мозг людей микрокомпьютеры для прямой передачи информации с внешних...

Российские власти разрабатывают новую программу, в рамках которой предлагается вживлять в мозг людей микрокомпьютеры для прямой передачи информации с внешних устройств. Об идее чипировать граждан пишет «Коммерсантъ».По информации издания, документ задуман и разработан Российской академией наук (РАН) совместно с МГУ, а также одобрен президентом России Владимиром Путиным в марте. Проработку Путин поручил премьеру Михаилу Мишустину и руководителю администрации президента Антону Вайно.На новую федеральную программу «Мозг, здоровье, интеллект, инновации» до 2029 года потребуется 54 миллиарда рублей. Проект предполагает, в частности, развитие технологий нейроинтерфейсов — наборов аппаратных комплексов, позволяющих управлять внешними устройствами напрямую с помощью сигналов мозга.Также авторы документа отмечают, что необходимо наращивать научную базу по этим технологиям и массово выпускать передовые прототипы. Так, планируется создать интерфейсы «человек—техника» для управления сложными системами как непосредственно, так и удаленно, по принципу дистанционного присутствия, аватара.Ранее сообщалось, что в России разработают имплант для головного мозга, который позволит слепым вернуть зрение. Устройство будет состоять из двух частей: внутреннего импланта и внешней камеры с микрокомпьютером. С помощью процессора видеоизображения будут преобразовываться в сигналы и поступать в мозг.