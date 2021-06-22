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Российские власти задумали чипировать людей

23.06.2021 06:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Российские власти задумали чипировать людей
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Российские власти разрабатывают новую программу, в рамках которой предлагается вживлять в мозг людей микрокомпьютеры для прямой передачи информации с внешних устройств. Об идее чипировать граждан пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, документ задуман и разработан Российской академией наук (РАН) совместно с МГУ, а также одобрен президентом России Владимиром Путиным в марте. Проработку Путин поручил премьеру Михаилу Мишустину и руководителю администрации президента Антону Вайно.

На новую федеральную программу «Мозг, здоровье, интеллект, инновации» до 2029 года потребуется 54 миллиарда рублей. Проект предполагает, в частности, развитие технологий нейроинтерфейсов — наборов аппаратных комплексов, позволяющих управлять внешними устройствами напрямую с помощью сигналов мозга.

Также авторы документа отмечают, что необходимо наращивать научную базу по этим технологиям и массово выпускать передовые прототипы. Так, планируется создать интерфейсы «человек—техника» для управления сложными системами как непосредственно, так и удаленно, по принципу дистанционного присутствия, аватара.

Ранее сообщалось, что в России разработают имплант для головного мозга, который позволит слепым вернуть зрение. Устройство будет состоять из двух частей: внутреннего импланта и внешней камеры с микрокомпьютером. С помощью процессора видеоизображения будут преобразовываться в сигналы и поступать в мозг.
 
 
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Российские власти разрабатывают новую программу, в рамках которой предлагается вживлять в мозг людей микрокомпьютеры для прямой передачи информации с внешних...
 
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