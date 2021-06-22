Лукашенко отдельно упрекнул Германию в санкциях

«От кого не ожидали участия в этом коллективном сговоре, так это от Германии. От тех, чьи предки уничтожили в Великой Отечественной войне не только каждого третьего белоруса, но и миллионы нерожденных детей», — подчеркнул Александр Лукашенко 22 июня в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой».





«Прошло 80 лет, и что? Новая горячая война. Вы посмотрите: это что, символизм? Вчера ввели экономические санкции против наших людей и предприятий. 22 июня, ночью. Вот уж действительно, история так ничему их и не научила», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба, передает БелаПАН .

«От кого не ожидали участия в этом коллективном сговоре, так это от Германии. От тех, чьи предки уничтожили в Великой Отечественной войне не только каждого третьего белоруса, но и миллионы нерожденных детей, — подчеркнул Лукашенко. — А ведь все 80 лет после 45-го прошлого века немцы шатались по всему миру, по Европе, бывшему Советскому Союзу и каялись. Каялись, рыдали, на коленях стояли, просили открыть памятники, похоронить еще незахороненных немцев-фашистов, которые пришли на нашу землю. И мы были добры и толерантны. Те, кто мучились, терзались, открыли свои сердца и души и отнеслись по-человечески к ним. И что?»

Он привел недавнюю цитату министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, который заявил о необходимости распространить санкции на сектора белорусской экономики. «Читай, пусть подохнут там. Так и хочется спросить автора этих строк: господин Маас, вы кто? Вчера каявшийся немец или наследник нацистов? Вы кто, ответьте публично. Хотя бы перед своим народом. Не надо каяться на публику за грехи своих предшественников. Грош цена этим покаяниям, которые мы еще недавно слышали в "Тростенце" от президентов Австрии и Германии. Никакие слова не спрячут реальные замыслы», — подчеркнул Лукашенко.

«То, что коллективный Запад продолжает грезить о новом "броске на Восток", мировом господстве и захвате богатых ресурсов восточнее Беларуси, мы это прекрасно видим», — продолжил он, напомнив, как после войны некому было восстанавливать разрушенную экономику, и страна, по его словам, до сих пор не оправилась от той демографической катастрофы.

21 июня Совет ЕС одобрил четвертый пакет санкций в отношении Беларуси. В новом списке 78 физических и восемь юридических лиц. Ограничительные меры ЕС в отношении Беларуси теперь распространяются в общей сложности на 166 физических лиц, включая Александра Лукашенко, и 15 юридических. Помимо Евросоюза новые санкции ввели Великобритания, США и Канада.