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Правозащитники заявили, что режим Лукашенко добился установления полного игнорирования закона в отношении инакомыслящих

23.06.2021 06:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Все действия белорусских властей со дня президентских выборов 9 августа 2020 года были направлены «не только на жестокое силовое подавление мирных собраний, пикетов и маршей, но, прежде всего, на установление в обществе атмосферы страха и раскручивание репрессивной машины». К такому выводу пришли в Международном комитете по расследованию пыток в Беларуси. Четвертый промежуточный отчет инициативы за период с августа прошлого года по май текущего опубликован 22 июня.

Правозащитники заявили, что режим Лукашенко добился установления полного игнорирования закона в отношении инакомыслящих

В документе перечислены свидетельства применения пыток в отношении задержанных участников протестов в отделениях милиции, ЦИП и СИЗО по всей стране. Отмечается, что пытки имели «масштабный, системный и массовый характер с целью подавления и уничтожения протестных акций и возможных публичных проявлений несогласия», передает БелаПАН.

«Действующий режим добился установления полного игнорирования закона и террора на государственном уровне в отношении инакомыслящих. Люди боятся участвовать в каких-либо мирных собраниях, публично выражать свое мнение по поводу происходящего в стране, опасаясь за свою жизнь и здоровье. Потерпевшие не могут обжаловать пытки и другие противоправные действия силовиков, так как никаких мер следственными органами не принимается, а аресты и пытки инакомыслящих продолжаются постоянно», — отмечают правозащитники.

В комитете требуют привлечь к ответственности всех виновных в пытках, жестоком, бесчеловечном и унижающем человеческое достоинство обращении в отношении людей в Беларуси и пресекать все случаи психологического, физического и сексуального насилия над задержанными в местах несвободы, на государственном уровне осудить пытки и предупредить сотрудников силовых структур об уголовной ответственности за все их виды, а также привести условия содержания в местах заключения в соответствие с минимальным стандартами, санитарными и эпидемиологическими нормами, обеспечив задержанным надлежащее медицинское обслуживание, доступ к гигиеническими принадлежностями и средствами защиты в условиях продолжающейся пандемии COVID-19.

 
 
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Все действия белорусских властей со дня президентских выборов 9 августа 2020 года были направлены «не только на жестокое силовое подавление мирных собраний, пикетов...
 
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