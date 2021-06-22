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40% - у Сталина, почти втрое меньше у Путина. Россияне в опросе выбирали самого выдающегося человека в истории

23.06.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Россияне поддержали Сталина.

39% россиян считают советского диктатора Иосифа Сталина самым выдающимся человеком в мировой истории, а 30% — идеолога СССР Владимира Ленина, пишет gazeta.ua/

В то же время только 15% опрошенных дали такое звание президенту РФ Владимиру Путину, свидетельствуют данные социологического исследования Левада-Центра.

Последний раз такой опрос там проводили в 2017 году. С тех пор признание Сталина возросло с 38% до 39%. Также среди лидеров этого года есть писатель Александр Пушкин (23%), царь и император Петр I (19%) и космонавт Юрий Гагарин (13%).

Больше всего рейтинг упал у действующего президента России Владимира Путина. В 2017 году его называли в списке величайших 34% россиян, а в 2021 году — только 15%.
 
 
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