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40% - у Сталина, почти втрое меньше у Путина. Россияне в опросе выбирали самого выдающегося человека в истории
Источник материала: Партизан
Россияне поддержали Сталина.
39% россиян считают советского диктатора Иосифа Сталина самым выдающимся человеком в мировой истории, а 30% — идеолога СССР Владимира Ленина
В то же время только 15% опрошенных дали такое звание президенту РФ Владимиру Путину, свидетельствуют данные социологического исследования Левада-Центра.
Последний раз такой опрос там проводили в 2017 году. С тех пор признание Сталина возросло с 38% до 39%. Также среди лидеров этого года есть писатель Александр Пушкин (23%), царь и император Петр I (19%) и космонавт Юрий Гагарин (13%).
Больше всего рейтинг упал у действующего президента России Владимира Путина. В 2017 году его называли в списке величайших 34% россиян, а в 2021 году — только 15%.
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40% - у Сталина, почти втрое меньше у Путина. Россияне в опросе выбирали самого выдающегося человека в истории
Россияне поддержали Сталина.
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