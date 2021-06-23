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«Весь дом в страхе держит»: в Сети появилось видео сердитой таксы, которая гонится за хозяйкой, чтобы отобрать свою кость

23.06.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Весь дом в страхе держит»: в Сети появилось видео сердитой таксы, которая гонится за хозяйкой, чтобы отобрать свою кость

Новую забаву решили придумать себе девушки на видео и задумали отобрать у таксы косточку. На историю обратил внимание ridus.ru.

До этого собака сидела на кровати и мирно грызла кость. Одна из девушек предусмотрительно надела на обе руки плотные рукавицы, а вторая поймала питомицу в одеяло.

Собака явно не собиралась отдавать свое лакомство, однако перед таким напором сложно устоять – и косточка оказалось в руках одной из девушек, которая сразу бросилась наутек. При этом косточку она почти сразу выронила.

Всего за два часа после размещения видео посмотрели уже более 50 тысяч раз, а впечатленные интернет-пользователи оставили под ним сотни комментариев. Кто-то посмеялся над сценой, нашлись и люди, которые раскритиковали неподобающее поведение хозяек.

«Собачка весь дом в страхе держит», «Такая грозная. Съест вместе с костью и не подавится», «Собака в стрессе, доверия к хозяевам теперь никакого. Что в этом смешного?», «Так можно и пищевую агрессию воспитать», – высказывались интернет-пользователи.

Фото: pixabay

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Новую забаву решили придумать себе девушки на видео и задумали отобрать у таксы косточку. На историю обратил внимание ridus.ru. До этого собака сидела на кровати и...
 
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