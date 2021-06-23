|
«Весь дом в страхе держит»: в Сети появилось видео сердитой таксы, которая гонится за хозяйкой, чтобы отобрать свою кость
Источник материала: ОНТ
Новую забаву решили придумать себе девушки на видео и задумали отобрать у таксы косточку. На историю обратил внимание ridus.ru.
До этого собака сидела на кровати и мирно грызла кость. Одна из девушек предусмотрительно надела на обе руки плотные рукавицы, а вторая поймала питомицу в одеяло.
Собака явно не собиралась отдавать свое лакомство, однако перед таким напором сложно устоять – и косточка оказалось в руках одной из девушек, которая сразу бросилась наутек. При этом косточку она почти сразу выронила.
Всего за два часа после размещения видео посмотрели уже более 50 тысяч раз, а впечатленные интернет-пользователи оставили под ним сотни комментариев. Кто-то посмеялся над сценой, нашлись и люди, которые раскритиковали неподобающее поведение хозяек.
Фото: pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Весь дом в страхе держит»: в Сети появилось видео сердитой таксы, которая гонится за хозяйкой, чтобы отобрать свою кость
Новую забаву решили придумать себе девушки на видео и задумали отобрать у таксы косточку. На историю обратил внимание ridus.ru. До этого собака сидела на кровати и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)