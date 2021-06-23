«Вся жизнь перед глазами пронеслась»: реакция кота на ласковое поведение собаки рассмешила интернет

Источник материала: ОНТ

Многие собаки известны своим проявлением чувств, однако не все домочадцы могут к этому привыкнуть. В интернете появилось видео, которое показывает очень необычные взаимоотношения кота и собаки, живущих в одной семье. На историю обратил внимание ridus.ru.

На видеокадрах видно, как собака и кот отдыхают на диване. В какой-то момент пес решает проявить нежность к другу, а тот этого явно совсем не ожидал. Дело в том, что порыв нежности от желания съесть вкусного кота было сложно отличить.

Искренний порыв собаки и шок кота вызывали настоящую бурю эмоций у интернет-пользователей. В комментариях они от души посмеялись и над слишком уж дружелюбной собакой, и над яркой реакцией кота.

«Ахаха, у кота такой взгляд, будто его уже есть начали», «Кот чуть кони не двинул», «Котяра в шоке», «Вся жизнь перед глазами пронеслась от таких нежностей», – писали интернет-пользователи.

Фото: скриншот из видео

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