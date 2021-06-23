Незаживающая рана: в Брестской крепости поклонились героям войны

Источник материала: ОНТ

Брестская крепость не спала всю ночь. Начало войны – как это было 80 лет назад. На рассвете в цитадели поклонились героям и по минутам воссоздали первые часы 22 июня 1941 года. В чём сила небольшой крепости, лучше слов скажет найденная на стене надпись «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина». Её герои и сейчас остаются символом мужества и примером преданности стране.





Алая звезда над крепостью освещает дорогу памяти – этой ночью город не спал, вспоминая события, перевернувшие мир и судьбы миллионов. В такую же звёздную ночь ровно 80 лет назад здесь начался отсчёт самой кровопролитной войны в истории.

Из года в год тысячи людей преодолевают большие расстояния, чтобы на рассвете оказаться в историческом месте, увидеть и прочувствовать сердцем то, что пережили защитники Брестской крепости в июньском котле. С каждым годом всё меньше здесь ветеранов, недавно не стало последнего из выживших защитников, прошло 80 лет, но воспоминания до сих пор – незаживающие раны.

Иван Долгов, ветеран Великой Отечественной войны: «Конечно, страшно, любая драка страшна, а эта драка всемирная. У меня в семье было восемь детей, и один брат призвался, трижды был ранен. И 29 апреля 41-го погиб».

Пока город спал, по ту сторону Буга к стенам крепости враг стягивал мощные группировки. Мир обрушился на рассвете, в четыре утра цитадель бомбили – молниеносный удар, не жалея огня с земли и воздуха. Первыми сопротивление приняли пограничники, многие погибли в первые часы войны, в память о каждом этой ночью зажгли лампады и опустили на воду венки.

В эту ночь Брестская крепость утопала в цветах – они символ живой памяти. Поклониться Вечному огню и солдатам, чьи фамилии на мемориальных плитах, приходят не только в памятные даты, но каждый раз на глаза наворачиваются слёзы. Самая короткая и грустная ночь в году позади. Но она точно останется в сердцах тех, кто провёл ее в цитадели.

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