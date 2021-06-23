Лукашенко о новых санкциях ЕС: история их ничему не научила

Источник материала: ОНТ

Белорусский Президент во время церемонии возложения венков в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» высказал свое мнение по поводу последних санкций Евросоюза против республики. Об этом пишет БЕЛТА.

22 июня Президент вместе со всеми белорусами почтил память жертв Великой Отечественной войны. Брестская крепость – символ несокрушимого мужества и силы духа нашего народа. Там – и главные памятные события. Они начались еще накануне и будут до позднего вечера. Кульминация – с участием Президента.





Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram