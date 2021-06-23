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Лукашенко о новых санкциях ЕС: история их ничему не научила
Источник материала: ОНТ
Белорусский Президент во время церемонии возложения венков в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» высказал свое мнение по поводу последних санкций Евросоюза против республики. Об этом
22 июня Президент вместе со всеми белорусами почтил память жертв Великой Отечественной войны. Брестская крепость – символ несокрушимого мужества и силы духа нашего народа. Там – и главные памятные события. Они начались еще накануне и будут до позднего вечера. Кульминация – с участием Президента.
Фото: БЕЛТА
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Белорусский Президент во время церемонии возложения венков в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» высказал свое мнение по поводу последних санкций...
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