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Лукашенко о новых санкциях ЕС: история их ничему не научила

23.06.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко о новых санкциях ЕС: история их ничему не научила

Белорусский Президент во время церемонии возложения венков в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» высказал свое мнение по поводу последних санкций Евросоюза против республики. Об этом пишет БЕЛТА.

22 июня Президент вместе со всеми белорусами почтил память жертв Великой Отечественной войны. Брестская крепость – символ несокрушимого мужества и силы духа нашего народа. Там – и главные памятные события. Они начались еще накануне и будут до позднего вечера. Кульминация – с участием Президента.  


Фото: БЕЛТА

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Белорусский Президент во время церемонии возложения венков в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» высказал свое мнение по поводу последних санкций...
 
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