Кому нельзя есть малину? Объясняет врач

Источник материала: ОНТ

Малина – не только вкусная ягода. По словам врача-диетолога Ольги Кораблевой, малина может нанести вред определенной группе людей. Об этом пишет РИА «Новости».

Эксперт отметила, что максимально допустимая дозировка этого продукта для взрослого человека в день – 400 граммов. При этом врач предостерегла людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (гастрита или язвы) или имеющих проблемы с почками.

В период обострения болезней от ягоды нужно отказаться, так как она обладает мочегонным эффектом и может сильно загрузить эти органы.

Также Кораблева отметила, что малина является сильным аллергеном. Если у вас есть аллергия на какую-то другую ягоду, малиной тоже лучше не злоупотреблять.

Диетолог отметила, что малина способствует повышению аппетита. Не будет она помощником и тем, кто худеет – эксперт призвала таких людей отказаться от ягоды вовсе или употреблять ее с йогуртом или мягким творогом.

Фото: pixabay

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